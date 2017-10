Alexander Tomský: Jsem euroskeptik

Pardubický kraj – „Rozhodnutí být politickým aktivním exulantem, chápat svůj pobyt jako dočasný do pádu komunistického režimu, mě nabilo novou energií,“ říká politolog, nakladatel a překladatel Alexander Tomský.

Krajským lídrem Realistů se stal Alexander Tomský.Foto: archiv A. Tomského

Po okupaci v srpnu 1968 ho matka proti jeho vůli vyhnala do Londýna. Vystudoval tam dvě vysoké školy, založil nakladatelství Rozmluvy, ale okamžitě po sametové revoluci se vrátil, chtěl pomáhat republice. Nyní je krajským lídrem kandidátky strany Realisté.



Vy a vaše rodina jste v roce 1968 emigrovali. Jaké to pro vás tehdy bylo, ocitnout se v Británii, kde nerozumíte lidem a panuje zde jiná kultura?

Když ráno 21. srpna 1968 rachotily sovětské tanky pod našimi okny, dostala matka šok. Zažila totiž krvavou sovětskou invazi v Polsku 17. září 1939. Proto mě vyhnala proti mé vůli do Anglie, kde žil od počátku války bratr mého dědy. Rodiče se sourozenci posléze emigrovali do Německa. Začátky byly psychicky velmi obtížné a to jsem uměl anglicky. Po roce jsem se kvůli mononukleóze zhroutil. Rozhodnutí být politickým aktivním exulantem, chápat svůj pobyt jako dočasný do pádu komunistického režimu, mě nabilo novou energií.



V Londýně jste vystudoval dvě vysoké školy. Co vás vedlo k výběru právě mezinárodních vztahů a tomistické filosofie?

Tu první školu jsem si nevybral, byla to náhoda. O ekonomii jsem neměl ani šajna a mezinárodní vztahy mě zajímaly asi tak jako každého. Anglické univerzity nabídly československým studentům možnost zadarmo studovat, zřejmě z komplexu viny za Mnichov 1938. A protože jsem už v Praze nastoupil na žurnalistiku, otevřela se mi brána jedné z nejdražších univerzit London School of Economics. Bylo nás tam tuším sedmnáct. Netušil jsem, že bych mohl studovat i jinde.



Po sametové revoluci jste se vrátil zpět do Čech. Co bylo tím hlavním důvodem k vašemu návratu?

Vrátil jsem se okamžitě, jako vlastenec, tak jak jsem si předsevzal. Chtěl jsem pomáhat republice a pokračovat v nakladatelské činnosti. V Londýně jsem založil a vedl deset let pod názvem Rozmluvy exilové nakladatelství doma zakázané literatury zhruba 400 živých i mrtvých autorů.



Byl jste ředitelem nakladatelství Academia, přednášel na New York University v Praze. Jak jste se ale dostal k aktivní politice?

Nebyl jsem v politice nijak aktivní, i když jsem se dostal až do vedení ODS, ale na protest proti korupci (kontu strany ve Švýcarsku) jsem podal demisi. Politika mě přirozeně fascinovala, protože jsem se dlouho zabýval sovětologií na Keston College a později učil i politické dějiny Evropy.



V minulosti jste byl členem Občanské demokratické strany a Strany svobodných občanů. Nyní jste se stal lídrem kandidátky strany Realisté v Pardubickém kraji. Proč právě Realisté?

Realisté jsou stranou důsledně liberálně konzervativní, nikoli jen pravicovou, a jejich program akcentující morální povinnosti, národní zájem a obranu v dnešní nelehké době plné hrozeb je přesně to, co celý život vyznávám.



Máte české i britské státní občanství. Ovlivňuje fakt, že jste dlouhou dobu žil v obou zemích, vaše názory na mezinárodní politiku a Evropskou unii?

Nepochybně. Jsem euroskeptik, EU považuji za neživotný antidemokratický a utopický projekt, který nás bude stát ještě mnoho trápení, než se rozpadne. Našimi nejlepšími spojenci jsou dnes středoevropské státy.



Před volbami se hojně hovoří o eurozóně a přijetí eura v České republice. Jak se k tomu stavíte vy?

Euro vychyluje rovnováhu nestejných ekonomik, je vlastně anti-integrační, čímž je poškozuje. Některé země mají podhodnocenou jiné nadhodnocenou měnu, a tak jeho údržba znamená ohromné ukryté náklady. Španělsko má neřešitelnou masivní nezaměstnanost, velkou emigraci a Německo nesmyslný přebytek v zahraniční bilanci.



Poslední dobou narůstá i počet teroristických útoků. Co je podle vás hlavním problémem a jak byste ho řešil?

Zastavit další muslimskou imigraci! Vyhošťovat a deportovat imámy a jiné štváče. Neudělovat automaticky občanství. Taková politika naráží ale na odpor Evropské unie i politiků hlavního proudu.



Váš stranický mentor Petr Robejšek se vyjádřil o elektronické evidenci tržeb jako o chybě, která by měla být minimálně zreformována. Jaký názor na EET máte vy?

Půjde-li to, tak zrušit. Záleží na koaliční dohodě a ta bývá kompromisní. Partneři z nezbytí prosadí vždy jen něco ze svého programu za cenu ústupků. Nemáme většinový volební systém.



Podle průzkumu společnosti SANEP z července tohoto roku má vaše strana volební potenciál 7,1 procenta. V případě, že se do poslanecké sněmovny dostanete, budete ochotni jednat o vládě s hnutím ANO Andreje Babiše?

Realisté jsou ochotni o svých prioritách vyjednávat s každým mimo komunistů. (als)