Aviatická pouť slibuje akrobacii i velké pozemní a vzdušné bitvy

Pardubice – Vzhůru k nebi, je tu 27. Aviatická pouť Pardubice. Program, který letos organizátoři přichystali, bude opět stát za to. V sobotu a neděli poznáte počátky létání, statečné ženy i historické unikáty a ochutnáte akrobatické hody.

Aviatická pouť 2016 v PardubicíchFoto: DENÍK/Jiří Sejkora

První letouny se do vzduchu vyhoupnou už v 11 hodin. Bude mezi nimi letoun Twinbeech, který připomene Amelii Earhart, jež v roce 1936 zmizela nad Tichým oceánem. Letošní program je totiž ve znamení statečných žen ve vzduchu. Z druhého konce historie to zase vezmou stíhací Gripeny. Ty letos budou startovat a přistávat přímo v Pardubicích.

AKROBACIE NA NEBI

Diváky čekají i pozemní boje. Kluby vojenské historie letos předvedou dvě velké ukázky z první a druhé světové války. „Jednou ze špiček ale bude třicetiminutová sestava akrobatického týmu Breitling Jet Team, který létá na proudových strojích Československé výroby L39 Albatros," slibuje za tým organizátorů Aviatické pouti Zdeněk Hurt.



Podívaná do oblak bude tento víkend stát za to, i když ne všechno organizátorům vyšlo. Hlavní tahoun – čtyřmotorová vrtulová dopravní legenda Lockheed Constelation do Pardubic pro technické potíže nepřiletí. O zvuk čtyř motorů ale diváci nepřijdou. Pardubice uvidí důstojný zástup. Jedinou létající „dakotu" DC–6 na světě. Svého času ten samý stroj vozil prezidenta Jugoslávie Josipa Tita.



„Získat do programu adekvátní stroj je velice náročné. Lockheed Constellation létá v Evropě jediný a obdobné historické letadlo představuje jen jediný létající kus čtyřmotorového dopravního letounu Douglas DC-6. Získat jakékoli vzácné letadlo do programu tak krátce před akcí je dost složité a u takového výjimečného stroje je to téměř nemožné, protože termíny jsou zamluveny většinou na celou sezonu dopředu," říká Jan Rudzinskyj z organizačního štábu Aviatické pouti.



Douglas ale nebude sám. Doplní jej dvoumotorový bombardér B-25 Mitchell doprovázený námořním stíhacím strojem F-4U Corsair, proslaveným boji v Tichomoří, a cvičným T-28 Trojan. O něco modernější éru letectví bude zastupovat cvičný proudový Alpha Jet. Všechny tyto stroje přiletí do Pardubic v barvách stáje Red Bull. Pro milovníky lahůdek upozorňujeme i na letoun OV 10 Bronco, pamětníka Vietnamské války, který se v Pardubicích také představí vůbec poprvé.



Letový program je koncipován od dob historických – od Blériotu Jana Kašpara – až po moderní bojové stroje. Na diváky navíc čekají efektní pozemní ukázky. Z bojů na východní frontě druhé světové války, do které se s kluby vojenské historie zapojí i trojice letounů. Další ukázkou bude Velká válka, kterou letos na zemi doplní jak bojující vojáci, tak i deset vagonů Legiovlaku, který si návštěvníci budou moci projít.



Krom letových a pozemních ukázek je na letišti nachystán bohatý doprovodný program pro celou rodinu. Prezentace klubů vojenské historie, letecká archeologie, autosalon a Veterán klub, prodejní trhy. Účastnit se bude hasičská technika dobrovolných i profesionálních hasičů, policie a celníků. K vidění ale bude i tank.



Zorientovat se v dění i programu pomůže mobilní aplikace, kde návštěvníci uvidí všechny potřebné informace online.



ZVÝŠÍ OSTRAHU

Návštěvníky však letos čekají i omezení. Ať už dopravní, neboť kvůli parkování bude uzavřena část silnice I/37, tak i bezpečnostní. „Reagujeme i na situaci v Evropě. Kvůli útoku v Manchasteru nasadíme vyšší počet policistů. Bezpečnostní agentura bude namátkově prohlížet, co s sebou nesete. Můžete být vyzváni k ukázání obsahu zavazadel," upozorňuje za Policii České republiky Kamil Vavřečka. A ještě jedno omezení návštěvníky čeká: žádná zvířata s sebou.