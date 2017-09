Avie se znovu vyrábí, tentokrát v Přelouči

Přelouč - Výroba tradiční české značky lehkých nákladních automobilů Avia se přestěhovala z pražských Letňan do Přelouče.

NITIA. Nový model značky Avia.Foto: Foto: Avia

Včera zde byl představen nový model Initia i nově zrekonstruovaná výrobní hala, kde se bude vyrábět. Na trhu se nový vůz objeví v příštích týdnech a již nyní má první zákazníky.

Do Přelouče se značka Avia nestěhuje náhodou. Firma zde vlastní výrobní areál a už před lety zde byly jako v jediném místě v Česku montovány vozy Avia s pohonem na všechna čtyři kola. „Přestože se Avia přestěhovala do nových prostor, má v Přelouči na co navazovat,“ řekl při odhalení nových vozů před výrobní halou ředitel společnosti Avia Motors Ivan Fišák.

Firma dokázala sama, bez pomoci úřadu práce, sehnat do nové výroby 80 zaměstnanců. Podle vedení firmy jde o české kvalifikované dělníky, nikoliv cizince najaté přes agentury.

„Na Přeloučsku je velmi nízká, sotva tříprocentní nezaměstnanost, firmy tak musejí lidi přetahovat vysokými mzdovými nabídkami,“ uvedl ředitel pardubického krajského úřadu práce Petr Klimpl.

Včerejší zahajovací show v Přelouči znázorňovala znovuoživení značky Avia, která se probouzí k letu stejně jako albatros s roztaženými křídly v tradičním logu, jež připomíná i dřívější výrobu letadel.

Avia Motors koupila značku od indických vlastníků, kteří vozy čtyři roky vůbec nevyráběli. Firma spadá do holdingu Czechoslovak Group, který vlastní i kopřivnickou Tatru.