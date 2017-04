Baletky a baleťáci z celé republiky tančili v Pardubicích

Pardubice - V sobotu se v ABC klubu Na Olšinkách uskutečnil 13. ročník soutěže v klasickém tanci Pardubická arabeska. Je určena pro děti z baletních škol, tanečních oborů základních uměleckých škol a amatérských souborů.

Do Pardubic přijelo více než 280 soutěžících z celé České republiky. Diváci zhlédli přes dvě stovky klasických baletních vystoupení. Pestrá přehlídka začala v 10 hodin a trvala až do sobotního večera. „Soutěžící Pardubické arabesky jsou rozděleni do pěti věkových kategorií, ty jsou pak rozděleny ještě na podkategorie, a to na sólová a skupinová vystoupení," uvedla jedna z organizátorek soutěže Lenka Královcová.

Odborná porota složená z vysokoškolských učitelů, učitelů konzervatoří a tanečníků ocenila v každé kategorii 1. až 3. místo a udělila i čestná u znání. Soutěž pořádá pardubická Základní umělecká škola Havlíčkova za podpory města Pardubice a Pardubického kraje. Zájem o účast každoročně stoupá, a to nejen ze strany soutěžících, ale i diváků.