Bazén zatím nebude. Chybí dotace i dodavatel stavby

Pardubice – Koupání v pětadvacetimetrovém bazénu, jehož stavba měla v dohledné době začít, si obyvatelé Pardubic jen tak neužijí. Radnice totiž jeho výstavbu odloží.

Takto by měl nový pětadvacetimetrový bazén v Pardubicích vypadat. Foto: Město Pardubice

Důvody jsou dva – firma, která ve veřejné soutěži o tuto zakázku nabídla nejlepší podmínky, od účasti z technických důvodů odstoupila, a především došlo k zastavení investičních dotací ministerstva školství mládeže a tělovýchovy, od něhož měly Pardubice slíbených 20 milionů korun.



K problémům došlo kvůli takzvané Peltově kauze. Rada města proto v pondělí výběrové řízení na dodavatele stavby zrušila. „Zhruba před třemi týdny jsem se ptal písemně ministerstva na oficiální stanovisko, co bude s dotačními programy. Dodnes nepřišla odpověď. Zrušení dotace může ovlivnit termín, do kdy by stavba měla být hotová, proto bylo logické soutěž zrušit," řekl primátor Pardubic Martin Charvát.

Město má připravenou projektovou dokumentaci i veškeré náležitosti potřebné pro stavbu. „Radnice počítá s vyhlášením nového výběrového řízení na dodavatele stavby. Mezitím bude řešit možnosti financování – ať už je to s dotačním podílem, nebo bez dotací. Druhou variantu by museli schválit zastupitelé," řekla mluvčí magistrátu Iveta Koubková.



Nejsou to první problémy, které v souvislosti s takzvanou Peltovou kauzou musely Pardubice řešit. „Bazén měl sloužit převážně plaveckým školám a sportovním klubům, pozastavení dotací přímo do sportu se zase může odrazit v pravidelných aktivitách sportovních klubů. Již jsme řešili pomoc organizátorům mistrovství světa v hokejbalu, které u nás právě probíhá a kterému chybějí dotace přislíbené na jeho pořádání. Vážné finanční problémy mají bez dotací také organizátoři blížící se tradiční Pardubické juniorky. Město ale nemůže do nekonečna suplovat stát," dodal primátor.