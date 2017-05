Bezbariérových toalet není dost, brzy přibudou v muzeu

Pardubicko - Vozíčkáři musí své cesty po Pardubicích dobře plánovat.

Pardubice jsou z pohledu vozíčkáře Milana Peška k lidem se zhoršenou pohyblivostí poměrně vstřícné. „Město je celkem dobře pokryto nájezdy. Problémy s bezbariérovostí bývají hlavně ve starších objektech, ve kterých sídlí některé úřady," uvedl muž, který je na vozíku od roku 1992. Každopádně vozíčkáři musí při svých cestách po městě dobře plánovat. Například kvůli toaletám, ne všude jsou handicapovaným snadno přístupné. V restauracích se stává, že jsou bezbariérové záchody používány jako sklad nebo je cesta k nim zarovnaná.

BARIÉRY POSTUPNĚ MIZÍ

Pardubická radnice nyní vyčlení na projekty, jejichž cílem je odstranit ve městě bariéry, více než milion korun. Dotace pokryje například část nákladů na projekt Východočeského muzea Pardubice. „Pardubické muzeum plánuje do konce roku zrekonstruovat toalety, které se nachází u přednáškového sálu muzea. Samotný vstup do zámku bezbariérový je, návštěvníci mají k dispozici jak plošiny pro vozíčkáře, tak i výtah v zámeckém paláci. Rekonstrukce toalet je proto nezbytná," uvedl náměstek primátora Jakub Rychtecký.



Plánuje se také bezbariérový přístup k budově pošty Pardubice 5. Projekt vyjde na 450 tisíc korun, město jej podpoří částkou ve výši 405 tisíc korun. „Do objektu pošty byl sice roku 1996 zajištěn bezbariérový přístup pomocí mobilní plošiny, ta je však v současné době za hranicí své životnosti. Služeb pošty pátého městského obvodu navíc využívají nejen obyvatelé Dukly a Višňovky, ale také klienti z bezbariérového bytového domu Rokycanova ulice," řekl Rychtecký.

V CESTĚ STOJÍ ÚŘEDNÍCI

V nevýhodě proti Pardubicím se cítí být starosta Proseče na Chrudimsku. Ta se ve snaze odstranit překážky pro handicapované ocitla v ošemetné situaci. Logické argumenty nepomáhají, úředníci rozhodující o přidělení dotací totiž opakují: bez příslušných papírů to prostě nepůjde.

Prosečský starosta Jan Macháček nad úřednickými překážkami jen smutně kroutí hlavou.



„Mám tu už například tři roky hotový projekt na vybudování výtahu do horních pater městského úřadu. Občané to chtějí, v našem rozpočtu bychom padesát procent předpokládané částky našli a na účtech ministerstva pro místní rozvoj peníze na dofinancování druhé půlky také jsou," vysvětluje paradoxní situaci starosta.



Nicméně ministerští úředníci Proseči již dvakrát zamítli žádost o dotaci s tím, že město nemá dobrozdání od řídícího výboru Národního rozvojového programu mobility pro všechny (NRPM). Jenže to není jen tak nějaký papír.

STEJNÉ PODMÍNKY

Bohužel již pár let neexistují žádné výjimky a naše město muselo zpracovat dokument ve stejném rozsahu a se všemi náležitostmi jako statutární město Pardubice, které má rozsáhlý aparát úředníků a zaměstnanců schopných takový dokument připravit. Je smutné, že nám s přípravou nepomohla ani Česká abilympijská asociace, přestože jsme ji o pomoc požádali," uvádí Jan Macháček.



Vedení radnice během několika uplynulých měsíců ve spolupráci s prosečským družstvem invalidů Ergotep vypracovalo společný projekt s názvem „Bezbariérové město Proseč".



Je to koncepce, která analyzuje stávající stav města, mapuje všechny veřejné budovy a prostranství vlastněná Prosečí a navrhuje možná řešení dílčími projekty.

DOSTANE RAZÍTKO?

Konečnou podobu projektu schválí zastupitelé. Nicméně ani pak nebude mít vedení radnice zdaleka vyhráno.



„Pokud se bude tento dokument líbit řídícímu výboru NRPM, tak nám dá doporučující stanovisko, abychom konečně mohli v budoucnu žádat o dotace," říká Jan Macháček.

PLÁNY JSOU PŘIPRAVENÉ

„Město má v současné době připraveno několik projektů řešících bezbariérové vstupy do objektů. Po již zmíněném výtahu do městského úřadu je připraveno řešení bezbariérového přístupu na poštu, rampa pro imobilní na první stupeň a výtah pro druhý stupeň základní školy nebo bezbariérové veřejné WC. Na většinu projektů má město připravenou projektovou dokumentaci a vydaná platná stavební povolení," dodává starosta.