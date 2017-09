Bohdaneč řeší, zda zahodit projekt za sedm milionů

Lázně Bohdaneč – Postavit nebo nepostavit sportovní halu za 133 milionů korun? Tuto otázku znovu otevřou zastupitelé města na středečním zasedání.

Nová hala v Lázních Bohdanči stavebně naváže na školní jídelnu. Foto: Město Lázně Bohdaneč

Problém je v ceně. Zastupitelé schválili záměr výstavby haly s limitem 78 milionů korun, přesto město zaplatilo sedm milionů korun za projektovou dokumentaci k hale, jejíž cena má být o 55 milionů korun vyšší.



Tento projekt teď zřejmě kvůli nedostatku peněz zastupitelé odloží. „S největší pravděpodobností městu vznikne škoda za vynaložené náklady na nepoužitelnou projektovou dokumentaci,“ uvedl radní Josef Štěpanovský. „Chybou bylo, že zastupitelstvo města neschválilo trestní oznámení na neznámého pachatele,“ dodal Štěpanovský. Oznámení by mohlo odhalit, kdo může za způsobenou škodu.



Podání trestního oznámení však o jeden hlas neprošlo. Místostarosta Vladimír Šebek zítra předloží zastupitelům dohodu o ukončení spolupráce s projekční firmou, která dokumentaci k hale připravila. „Pokud ustoupíme od záměru, který je ekonomicky neúnosný, můžeme začít s čistým stolem, i když se ztrátou 7,6 milionu korun,“ uvedl místostarosta Šebek.



Ztrátu chce vyrovnat tím, že město postaví jinou a hlavně podstatně levnější halu, na které ušetří, a to až padesát milionů korun, oproti 133 milionům, které jsou teď ve hře. „Představu o hale mám zcela jasnou. Její cena by měla být maximálně do 50 milionů korun s DPH a musí sloužit především dětem ze základní školy a bohdanečské veřejnosti,“ přiblížil svou představu o hale Josef Štěpanovský.



Návrh řešení má připravený i starosta Miloš Karafiát, ale zatím ho nechce zveřejňovat. „Chci s ním seznámit nejprve zastupitele,“ uvedl starosta.



Vloni v létě se v Lázních Bohdaneč vyměnilo vedení, bývalý starosta Ladislav Štěpánek, který stál u zrodu projektu sportovní haly, byl ze svého postu odvolán. Říká, že k prodražení haly došlo až během zpracování projektové dokumentace, které si již nemohl pohlídat.

Zasedání zastupitelstva města se koná ve středu od 17 hodin v Langrově síni na radnici.