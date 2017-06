Bohdanečtí hasiči slavili. Výročí 140 let i dvě nová auta

Lázně Bohdaneč - Kulaté výročí 140 let od založení sboru si v sobotu připomenuli dobrovolní hasiči v Lázních Bohdaneč. A oslava výročí se neobešla bez náležitých dárků. V případě Bohdanče šlo dokonce o dárky dva, a ne ledajaké.

Dobrovolní hasiči z Lázní Bohdaneč slavili 140 let výročí. Požehnání do služby dostala dvě nová zásahová vozidla. Foto: SDH Lázně Bohdaneč

Zdejším hasičům totiž v garáži stojí hned dvě nová vozidla. Dennis Rapier a tatrovácký „Nosorožec“.

„Dvě nová auta naráz se povedla naprosto náhodou. Začátkem června 2015 se k nám doneslo, že se chystá dotační titul, který by i dobrovolným hasičům umožnil získat příspěvek až devadesát procent na nové vozidlo. Byla kolem toho hromada zjišťování, telefonátů, ale výsledkem bylo, že jsme na jaře 2016 podali jako vůbec jedni z prvních žádost a čekali,“ popsal cestu za unikátem velitel jednotky Patrik Trojan.

Vše dopadlo dobře. V létě přišla zpráva, že projekt uspěl, a 15. února už cisterna stála v garáži.

Tatra T 815-7 CAS 30 Nosorožec ale není žádný drobeček. Šestikolové vozidlo svému přízvisku dělá čest.

NOSOROŽEC A DENNIS

„Jde opravdu o velkou cisternu, která není vhodná pro všechny typy zásahů. Určená je na požáry a do těžkého terénu, ale do města to příliš není.

Celou dobu jsme i s městem chtěli udržet všestrannost sboru a shodou okolností jsme se dozvěděli, že u armády stojí vyřazený Dennis Rapier, který se nám velmi líbil u kolegů v Dašicích,“ dodal Patrik Trojan.

Následovalo další jednání, ale tentokrát s výhodou. Automobil vyřazený z armády se k hasičům dostal bezúplatným převodem.

„Vůz je z roku 1995, věděli jsme, že se do něj bude muset investovat, provést kompletní generálka a dovybavení. S pomocí města a kraje jsme ale prostředky na nutné opravy ve výši dvou set padesáti tisíc korun dohromady dali. Zbytek práce na autě jsme pak odvedli ve vlastní režii. Výsledkem je pak dnešní akce,“ uzavřel Trojan.

Hasiči nová auta pokřtili a požehnali v sobotu před radnicí.

Stará Tatra 148, která u hasičů v Bohdanči sloužila od roku 2006, byla v souladu s dotačními podmínkami převedena bezúplatně k dobrovolným hasičům z Volče.