Boj elektrárny a ekologů graduje

Chvaletice - Po šplhání na věž sáhli aktivisté po jiné zbrani – Evropské unii.

Aktivisté z hnutí Greenpeace vylezli v pondělí ráno na chladící věž chvaletické elektrárny.Foto: Greenpeace

Boj ekologické organizace Greenpeace a společnosti Severní energetická (SevEn), která vlastní Elektrárnu Chvaletice, pokračuje.



Tentokrát v něm slovo dostala Evropská komise. Ekologům vadí probíhající modernizace tepelné elektrárny, po níž by mohla zůstat v provozu až do roku 2030. Bez ní by přitom kvůli nedodržení emisních limitů mohla pracovat už jen do roku 2020. Nyní Greenpeace obvinila SevEN, že opakovaně lhala. „Uváděla nepravdivou informaci, že ekologizace elektrárny je ve výši 3 miliard korun a požadovala ji Evropská unie," uvedla organizace Greenpeace. V médiích podle ekologů z úst tiskové mluvčí SevEn také zaznělo, že „při převzetí chvaletické elektrárny v roce 2013 Severní energetickou měla Evropská komise podmínku, že bude zajištěn dlouhodobý provoz elektrárny, a to nejméně do roku 2030." Což podle Greenpeace není pravda.

„Evropská komise (EK) potvrdila, že žádnou povinnost provozovat elektrárnu Chvaletice do roku 2030 či provést její rekonstrukci firmě SevEn nestanovila," tvrdí Jan Rovenský, vedoucí energetické kampaně Greenpeace.



Společnost SevEn se brání tím, že Greenpeace se dlouhodobě snaží prokázat, že elektrárna Chvaletice měla být již dávno odstavena, a hledá argumenty za jakoukoli cenu a manipuluje fakty. „Evropské komisi položili zavádějící otázku, a proto dostali zavádějící odpověď," říká Gabriela Sáričková Benešová, mluvčí společnosti Sev.en. Severní energetická prý nikdy netvrdila, že jí EK nařídila rekonstrukci elektrárny. „Při zkoumání zneužití dominantního postavení společnosti ČEZ v letech 2010 až 2013 nabídla společnost ČEZ Evropské komisi smírné narovnání, jehož hlavním bodem bylo dlouhodobé posílení konkurenčního prostředí ve výrobě elektrické energie v České republice. ČEZ toto navrhl realizovat prostřednictvím prodeje elektrárny Chvaletice nezávislému subjektu," vysvětluje mluvčí Severní energetické. Evropská komise návrh přijala s podmínkou, aby subjekt zajistil dlouhodobý provoz minimálně do roku 2030.



„V průběhu schvalování Severní energetické jako vhodného kupujícího jsme museli prokázat, že jsme takovým subjektem a jsme mimo jiné připraveni investovat do modernizace elektrárny tak, aby splňovala emisní limity i po roce 2020," uzavírá Gabriela Sáričková Benešová.



SevEn a Greenpeace spolu mají nevyřízené účty ještě z října loňského roku, kdy jedenáct ekologických aktivistů obsadilo na několik dní chladicí věž chvaletické elektrárny a rozvinulo transparenty. Během svého protestu způsobili podle SevEn škody za nejméně 600 tisíc korun. Téměř stokrát navrtali chladicí věž a poškodili nátěr, který ji chrání před povětrnostními vlivy. Chvaletická elektrárna je jedním z nejvýznamnějších znečišťovatelů ovzduší v Pardubickém kraji.