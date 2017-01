Boj zastupitelů o bytový dům u nádraží stále nekončí

Pardubice - Spor o demolici znovu vzplál během zasedání zastupitelů.

Bytový dům na Pernerově náměstí v PardubicíchFoto: DENÍK/Luboš Jeníček

Když pardubičtí zastupitelé v prosinci 2016 zvedli ruku pro to, aby bytový dům na náměstí Jana Pernera poblíž pardubického hlavního vlakového nádraží šel k zemi, nejspíš netušili, jak velké vášně toto rozhodnutí vyprovokuje. Demolici domu s 38 byty tehdy vyhodnotili jako nejvýhodnější variantu. Pokud by měl zůstat na svém místě, muselo by město postavit protihlukovou stěnu za 13,5 milionu korun, oproti tomu demolice vyjde na čtyři miliony.

O osudu objektu se přesto ve městě stále živě debatuje, emoce opět vzplály i na zasedání zastupitelstva ve čtvrtek. Ještě dvě rodiny nemají podepsán dekret na nový byt a město s nimi dál jedná.

Podle primátora Martina Charváta někteří politici zneužívají téma bytového domu pro svou propagandu a říkají, že dům může být zachráněn. „Dávají těm lidem falešnou naději, oni jsou pak v nejistotě," uvedl Martin Charvát. Náměstkyně primátora Helena Dvořáčková znovu zdůraznila, že bytový dům v této lokalitě stát prostě nemůže. „Nyní se můžeme bavit jedině o tom, kolik by stála přestavba na kanceláře, nebo na ubytovnu, nebo kolik stojí demolice," dodala.

Jedním z nájemníků bytového domu na náměstí Jana Pernera, který se zatím s městem nedohodl, je 75letý Josef Čáp.

„Jde mi o ten dům, má architektonickou hodnotu. Argumenty, že stojí v místě příliš hlučném pro bydlení, neuznávám. Je to nesmysl. Měření by se přece muselo provést až po dokončení přestavby přednádraží," řekl včera Josef Čáp, který je odhodlán počkat si až na soudní rozhodnutí o vystěhování. „Kdybych věděl, že se z domu stane třeba ubytovna pro studenty, že bude dál užitečný, dokázal bych se odstěhovat," dodal Josef Čáp.



S pochybnostmi o demolici se na čtvrtečním jednání netajili ani někteří zastupitelé. „Informace, které jsme před hlasováním o demolici dostali, dle mého nemůžeme pokládat za kompletní a na jejich základě rozhodnout. Opomíjejí vedlejší náklady spojené s demolicí. Město přijde o 38 bytových jednotek, o dům, do kterého se za 12 let investovalo 20 milionů korun," nechal se slyšet František Brendl.

„Je třeba počítat i to, co bylo slibováno, jako 20 000 korun benefit za podpis nebo sliby jednoho bytu za dva," zmínil metody, kterými mělo město přemlouvat nájemníky k přestěhování. Zastupitel Brendl řekl, že by se k problému rád vrátil a rozhodl na základě pravdivých a úplných informací. „Ty nám paní náměstkyně Dvořáčková neposkytla. Zda to byl nebo nebyl záměr, nevím," dodal Brendl.

„Velmi mě mrzí, že se zde berou rukojmí z řad zbývajících nájemníků," reagoval primátor Martin Charvát. Ohradil se také proti praktikám, které prý někteří politici používají na facebooku. „Ta jednání trvala dlouho a nejde o žádná nahodilá rozhodnutí," uzavřel primátor.



Ačkoliv bytový dům vzbuzuje velké vášně a vedou se o něm předlouhé debaty, vypadá to, že nikdo z pardubických zastupitelů zatím nepodnikl konkrétní kroky, které by prosincové rozhodnutí o demolici mohly zvrátit. (pro, sejk)