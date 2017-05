Bonifanti si získali Japonsko českou hudbou

Pardubice/Tokio – Japonci jsou precizní, často si dávají dárky a milují Dvořáka a Smetanu. Se spoustou poznatků a mnoha zážitky se vrátilo 24 pěvců z pardubického chlapeckého sboru Bonifantes z turné po Japonsku. A sbormistr Jan Míšek již nyní plánuje, kdy budou v zemi vycházejícího slunce znovu koncertovat. Sbor v Japonsku získal profesionální zastoupení a bude se tam pravidelně vracet.

Bonifanti už uskutečnili několik desítek zahraničních zájezdů po Evropě, Severní Americe a Asii, v Japonsku se ale představili poprvé. „Dostala náš japonská preciznost v organizaci, vše bylo do detailů naplánované. V programu jsme měli uvedeny časy na minuty, například 9.21 nástup do metra, 10.12 výstup z metra. Mysleli jsme si, že je to legrace, ale nebyla. Všechno to sedělo," uvedl Jan Míšek.

Přestože s sebou sbor vezl spoustu drobných pozorností pro hostitele, zejména perníky se svým logem a knihy o Pardubicku a Čechách, ve druhé třetině turné začaly dárky docházet. Japonci si totiž na obdarovávání opravdu potrpí. Stačí pohlednice, čokoláda nebo jiná maličkost, ale nesluší se přijít s prázdnou.



PODPISY NA VĚJÍŘE

Japonci českou hudbu milují. Chlapci z Pardubic slavili obrovské úspěchy s Proč bychom se netěšili Bedřicha Smetany, s Moravskými dvojzpěvy i aranží larga ze symfonie Z Nového světa Antonína Dvořáka, velký ohlas měla i hudba současného českého skladatele Jana Jiráska. Kuriozitou pak byla česká lidová píseň Ej lúčka zpívaná v japonštině.



Chlapci si na turné připadali jako skutečné hvězdy. Při návštěvě tokijské radnice je vítaly špalíry tleskajících úředníků, po koncertech rozdávali autogramy. „Podepisovali se na plakáty, na programy koncertů i na typické japonské vějíře. Většina přítomných japonských děvčat si nenechala ujít možnost se s českými chlapci vyfotit," uvedla Kristýna Vojáčková, která sbor na japonském turné doprovázela.



Neplánovaně se podařilo Bonifantům proniknout do většiny večerních zpráv na japonských kanálech. To když při prohlídce metropolitní vládní budovy potkali guvernérku Tokia Yuriko Koike. Této ženě, která vládne čtyřicetimilionové metropoli a kterou magazín Time zařadil mezi stovku nejvlivnějších osobností světa, pohotově zazpívali českou píseň O lásko. Jejich výkonem byla nadšená.



V současné době Bonifantes připravují turné do Austrálie a také další cestu do Spojených států.