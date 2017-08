Břeh Labe bude lemovat cyklostezka

Pardubice – V krajském městě přibude další cyklostezka, kopírovat bude levý břeh řeky Labe. Trasa začne u železničního mostu před rosickým nádražím a povede až do městské části Svítkov. Tam bude cesta končit za mostem přes Bylanku.

Ilustrační fotoFoto: DENÍK/Jiří Sejkora

Výstavba zhruba dvoukilometrové stezky by měla začít do dvou let. „Cyklostezka by se měla napojit na zdejší stávající cyklistickou stezku vedoucí podél Labe. Lidé se tak z centra města do Svítkova a naopak dostanou bezpečně a pohodlně, aniž by museli překonávat řeku,“ vysvětluje náměstkyně primátora zodpovědná za územní plánování Helena Dvořáčková.



Cyklostezka podél levého břehu Labe bude určena jak cyklistům, tak i chodcům.



Při budování dojde také k úpravě přemostění Jesenčanského potoka, který křižuje trasu nové stezky. „Dokumentace se bude zabývat i terénními a sadovými úpravami včetně nového mobiliáře pro větší komfort veřejnosti. Vyřešeno by mělo být i bezpečné převedení pěších a cyklistů v prostoru křížení stávající cyklistické stezky přes ulici kpt. Bartoše,“ uvádí Iveta Koubková z tiskového úseku Magistrátu města Pardubic.



Nově vybudovaný úsek se stane součástí Labské stezky, která má spojit Hradec Králové s Pardubicemi. Na pravém břehu již stezka na území Pardubic vede, teď ji doplní i cesta na břehu levém.



„Veškeré cyklostezky, které jsou součástí cyklostezky Hradec Králové – Pardubice a které vedou na území města, Pardubice po obou březích řeky postaví na vlastní náklady,“ říká primátor Martin Charvát.



Trasa však ve Svítkově neskončí. „Šestý městský obvod již má zpracovanou projektovou dokumentaci na její pokračování až do obce Srnojedy,“ uzavírá Koubková. Výstavba by měla začít každým dnem, stezka bude dlouhá přibližně jeden kilometr. Lada Součková