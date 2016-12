Bytový dům je určen k demolici

Pardubice - Zbourání domu na pardubickém náměstí Jana Pernera vyjde na čtyři miliony.

Bytový dům u nádraží je určen k demolici.Foto: DENÍK/Luboš Jeníček

Bytový dům na náměstí Jana Pernera poblíž pardubického hlavního vlakového nádraží půjde k zemi.



O jeho demolici rozhodli na svém posledním zasedání pardubičtí zastupitelé, podle kterých to bude nejvýhodnější varianta.



„Jsme si vědomi toho, že jsme tam investovali velké finanční prostředky. Hledali jsme různé varianty. Do budoucna bude ovšem zbourání pro město velkou úsporou nákladů," uvedl pardubický primátor Martin Charvát (ANO).



Politici zvažovali třeba to, že by se z obytného domu staly nebytové prostory. „Bohužel by tato rekolaudace stála 21 milionů korun," poznamenal primátor. Levné by ale nebylo ani nechat dům stát tak, jak je.



„Musela by se postavit protihluková stěna, která by nás přišla na 13,5 milionů korun," vysvětlil Martin Charvát s tím, že demolice domu vyjde na čtyři miliony korun.

ZAVÁDĚJÍCÍ ČÁSTKY?

Někteří zastupitelé ovšem označili tyto finanční částky za zavádějící.



„Ekonomické hodnocení je závádějící, protože město přichází o 38 bytů a bude muset navíc někam umístit zbylé rodiny. Není vyčíslena ani hodnota domu. Jediný důvod, proč se má dům zbourat je, že se bude muset postavit protihluková stěna," řekl opoziční zastupitel Jan Linhart (Patrioti Pardubic).

Podle primátora je ovšem nesmysl mít bytový důmv takto dopravně zatížené lokalitě. Zbourání domu nahrává i to, že už v něm jsou obsazené poslední tři bytové jednotky.



„Historicky měl dům uzavřít náměstí Jana Pernera, za ním kdysi nebyl žádný rozvoj. Teď tam jsou ale dva obchodní domy, což dává tomu prostoru úplně jinou dimenzi," dodal Martin Charvát.

Vyskytly se ale i návrhy udělat z bytového domu hotel.



„Proč se nemluví třeba o převedení na dům hotelového typu? Tam jsou úplně jiné požadavky od hygieny. Hotel by neměl zdaleka tak tvrdé podmínky jako bytový dům. Hotel přitom v Pardubicích chybí, ten u nádraží je nefunkční. Pokud dům zbouráme, bude to podobné, jako když kdysi radní nechali zbourat Veselku na třídě Míru a teď jsme tam museli postavit obchodní dům Magnum, abychom tu díru zalepili," řekl architekt Milan Košař.



Některým zastupitelům nevadila ani tak samotná demolice jako spíš její zdůvodnění.



„Proti demolici nic nemám, ale důvodová zpráva se odvolává na dvě důležité stavby – terminál B a lávku či podchod na Duklu. Ovšem tyto dva záměry jsme v zastupitelstvu nikdy neprojednávali," upozornil šéf kontrolního výboru zastupitelstva Karel Haas.

PŘIŠLI O 100 TISÍC

Původně měli zastupitelé o demolici bytového domu hlasovat už 24. listopadu. Tehdy byl ovšem tento bod z jednání zastupitelstva stažen a město tímto prodlením přišlo o desetitisíce korun. Součástí projektu přednádraží je totiž i příprava protihlukové stěny. A když nebylo rozhodnuto o demolici domu, stavební firma začala s přípravnými pracemi.



„Přípravné práce stavby protihlukové zdi jsem nemohl zastavit. Celkově tam už byly náklady ve výši asi 100 tisíc korun. Myslím, že pokud by se o demolici hlasovalo už v listopadu, tak bychom tuto částku ušetřili," řekl vedoucí odboru majetku a investic magistrátu Jaroslav Hruška.