Bývalé sídlo KSČ zbavují nešvarů z minulých let

Pardubice – Pardubický kraj veřejnosti představil, jak budou vypadat společenské prostory Domu hudby po rekonstrukci.

Objekt, ve kterém dnes sídlí konzervatoř a jsou zde koncertní síně, byl vybudován jako sídlo KSČ a jeho interiéry stále připomínají původní určení. Úpravy, které se připravují, budou vycházet z vyhotovené architektonické studie autora původního projektu Jana Třeštíka a architekta Ondřeje Teplého ze studia Mixage.



Hlavním úkolem studie bylo obnovení a oživení stávajícího interiéru stavby, která je ukázkou architektury osmdesátých let. „Jsem rád, že na tomto projektu můžeme spolupracovat s původním autorem návrhu Janem Třeštíkem, který za Dům hudby získal i národní ocenění,“ řekl první náměstek hejtmana Roman Línek.



Jedná se především o propojení společenských prostor do kolonády ve tvaru U s kavárenským provozem a s průhledy na pardubický zámek, vybavení interiéru současným užitným designem a zlepšení celkového uživatelského komfortu i v Malém a Komorním sálu.



Architekti chtějí interiéry Domu hudby očistit od nevhodných zásahů z minulých let a doplnit je o současný nábytek a osvětlení. „V rámci studie jsme řešili hodnotné části interiéru. Jedná se především o dlažby, kazetové podhledy a obklady stěn, které tvoří charakter budovy,“ objasnil architekt Ondřej Teplý.



Pardubický kraj už v současné době investoval prostředky do výměny nábytku v kavárně. Na zbývající úpravy interiéru má kraj schváleno 25 až 30 milionů korun. Do roku 2018/2019 by mělo být hotové zateplování budovy a s tím související výměna oken. Práce nezasáhnou do vzhledu budovy, i keramické obklady budou zachovány.



Rekonstrukce Domu hudby by měla být dokončena do roku 2020 a budova na Sukově třídě by tak měla být připravena sloužit Pardubákům na dalších minimálně padesát let. (als)