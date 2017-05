Centrum, které pomáhá zrakově postiženým, se dnes otevře veřejnosti

Pardubice – Den otevřených dveří pořádá dnes (16. 5.) TyfloCentrum Pardubice na nábřeží Závodu míru, které pomáhá zrakově postiženým. Veřejnost je vítána od 10 do 17 hodin. V centru se dozvíte třeba to, jak nevidomý pozná, kolik je hodin a jakým způsobem si zapisuje věci do diáře.

dnes 09:20

TyfloCentrum Pardubice na nábřeží Závodu míru pomáhá zrakově postiženým.Foto: DENÍK/Luboš Jeníček

„Budete si moci i s klapkami na očích vyzkoušet například práci s ozvučeným počítačem, ozvučeným telefonem či budíkem, nebo si budete moci zkusit práci s různými typy diářů. Ukážeme vám, jaké organizéry používají lidé se zrakovým postižením, aby našli včas to, co potřebují, a stihli to, co mají," uvedla ředitelka TyfloCentra Dana Stoklasová.

Autor: Pavlína Roztočilová