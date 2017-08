Centrum Pardubic bude rozkopané nadlouho

Pardubice - Zkrásnět mají kromě třídy Míru také další ulice krajského města. Cenou ale budou na dlouhé měsíce rozkopané hlavní ulice.

Nový povrch ulic v centru krajského města bude podkladem připomínat třídu Míru. Šedivá dlažba, tentokrát však už betonová, tak bude prakticky na všech hlavních ulicích.Foto: DENÍK/Jiří Sejkora

Pardubický magistrát chystá po třídě Míru opravu dalších hlavních ulic krajského města. Palackého ulice, Masarykovo náměstí, třída 17. listopadu. To jsou místa, kde se mají pardubické ulice proměnit. Jenže nebude to jen tak. Kvůli náročnosti prací to vypadá, že výsledkem bude na dlouhou dobu rozkopané centrum města.



Na svém posledním jednání radní schválili postup, jak by měla vznikat koncepční studie zabývající se proměnou celé Palackého ulice. Spojnice třídy Míru a hlavního nádraží lemovaná převážně panelovými domy je v neutěšeném stavu už léta. V minulých letech se například před pivovarem propadla část vozovky, nejnovější zdejší úpravou vzhledu bylo přidání ostrůvku do výjezdu z Macanovy ulice. Radnice se nyní rozhodla pro změnu, která by vzhled ulice přiblížila spíš novému přednádraží a třídě Míru.



„Revitalizace tohoto prostoru bude velmi nákladná, není možné ulici opravit najednou. Chceme postupovat po ucelených částech. Odkud a kam povedou jednotlivé úseky a k jakým pracím dojde, bude předmětem koncepční studie,“ uvedla náměstkyně primátora pro územní plánování Helena Dvořáčková.

Jak by měly ulice v centru Pardubic v budoucnu vypadat, je možné vidět na třídě 17. listopadu, která už proměnou prochází v těchto dnech.

Další v pořadí má být Masarykovo náměstí a na závěr právě Palackého ulice. Tam ale může dojít na největší změny v uspořádání. Součástí připravované studie má být i dopravní model.

KOMPLETNÍ PROMĚNA

„Tým se při přípravě koncepční studie zaměří také na vybavenost ulice městským mobiliářem, novým navigačním systém a počítáme i s vytvořením prostoru pro zahrádky restaurací, které by mohly toto místo oživit. Zároveň bude prověřen stav stromů, které se zde nacházejí, aby nedošlo ke zbytečnému kácení,“ popsala plány revitalizace náměstkyně Dvořáčková.



Podle jejích slov by studie měla nalézt také řešení pro navazující ulice a jejich napojení na Palackého ulici, a to včetně povrchového materiálu.



Proměna ale nemá spočívat jen v prosté rekonstrukci povrchu. Koncepční studie se zaměří i na zlepšení estetického vzhledu celé ulice.

OŽIVIT ULICI

Město si od toho slibuje i oživení ulice, o které se zatím na lavičkách před jednou z heren starají spíše skupiny bezdomovců.



Navržený tým složený z odborníků z různých odvětví má podzim na to, aby provedl datovou analýzu například dopravy v ulici. Na tyto podklady pak naváže kvalitativní průzkum Palackého ulice a výsledek poslouží jako základ studie.



První výstupy by se měly objevit na počátku příštího roku. „Do výsledné analýzy budou zapracovány také poznatky z různých workshopů a komunikace s veřejností či hlavními aktéry území a obyvateli ulice,“ poznamenala mluvčí pardubické radnice Iveta Koubková.