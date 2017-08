Češi jsou letos vysáváni jako od bájného knížete

Kluž /Z DĚJIŠTĚ BASKETBALOVÉHO ME/ – Neštěstí nechodí po horách ale po lidech. V tomto případě platí, že šlape po českých basketbalistech. Skoro to vypadá, Drákula nečekal, až dorazí za ním, ale přiletěl je vysát do jejich domoviny ještě před šampionátem… Do srdce Transylvánie, kde měl bájný kníže sídlo, totiž dorazili s rotací pouze jedenácti hráčů. S tak nízkým počtem se nejezdí pomalu ani na ligu!

Těch okolností proč, je několik. Už před zahájením přípravy bylo jasné, že reprezentační dres už neobléknou členové sedmého nejlepšího týmu z EuroBasketu 2015, Pavel Houška, Petr Benda, zraněný Pavel Pumprla, nepozvaný David Jelínek a Luboš Bartoň, který se přesunul do realizačního týmu.



V průběhu přípravy uštědřil podpásovku reprezentaci Jan Veselý, jedna z největších hvězd nároďáku. O několik dní později oznámil další jobovu zvěst Ondřej Balvín, kterému nedoporučil start na šampionátu jeho nový zaměstnavatel. Myšlenky na povolání amerického hráče s českým občanstvím, kterým je Blake Schilb zase odvála skutečnost, že čeká na novou smlouvu v některým z evropských týmů. ČTĚTE TAKÉ: Welsch: Mistrovství Evropy stále beru jako velký svátek V posledním přípravném utkání si podvrtl kotník Tomáš Vyoral. Na poslední chvíli byl povolaný Šimon Puršl, který nově podepsal smlouvu se Svitavami. Mladík, který se zranil před evropským šampionátem dvacítek. Ze zdravotních problémů se vylízal, aby několik hodin po oznámení konečné nominace si zlomil na posledním tréninku zlomil ruku.



„Všechno se to seběhlo hrozně rychle. Ještě deset hodin před odjezdem na letiště nic nenasvědčovalo komplikacím. Po Šimonově zranění jsme museli začít situaci co nejrychleji řešit,“ vysvětluje manažer národního týmu Michal Šob. ČTĚTE TAKÉ: Smolař Puršl: Přišel už o druhé letošní ME A tak vedení českého družstva oslovilo Adama Pecháčka, který se mezi dvanáctku vyvolených nedostal. Jeho odpověď, však byla záporná a trochu drsná. „Byl jsem vyhozen z týmu. Už jsem o tom informoval rodinu, agenta a klub ve Španělsku, který počítá s tím, že přiletím. Už koupil letenku. A za druhé kvůli vlastní úctě. Sám bych se neměl moc rád, kdybych nominaci teď přijal,” reagoval Adam Pecháček. Dlouháni kroužili nad městem Kluž – Čeští basketbalisté, které v poslední době provází smůla na každém kroku, si prožili minuty strachu. Při přistávání v dějišti evropského šampionátu v Kluži se nepodařilo pilotu dosednout na zem hned na poprvé. Při přistávání ještě v dostatečné výšce (už ale byla vysunuta kola) najednou nabral kurs směrem nahoru. Obkroužil celé město letiště a na druhý pokus to zvládl s přehledem. Cestujícím ale na palubě mírně zatrnulo což doprovodili peprnými výrazy. A důvod? Na letištní ploše v tu dobu stálo jiné letadlo. Tak doufejme, že přistání po utkání s Rumunskem bude hladké…

Autor: Zdeněk Zamastil