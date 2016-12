„Česko zpívá koledy? Skvělý zážitek,“ sdělil ředitel Paláce

Pardubice - „Středeční koncert sboru Bonifantes měl úchvatnou atmosféru," řekl Roman Kafonek.

Česko zpívá koledy 2016 s Pardubickým deníkem v Atriu paláci Pardubice. Foto: DENÍK/Luboš Jeníček

Nádherná sváteční atmosféra a nejoblíbenější české vánoční koledy. Tak vypadal středeční večer v obchodním centru Palác Pardubice, kde se konala pardubická část unikátního projektu regionálního Deníku Česko zpívá koledy. Jeho hlavním hostem byl Chlapecký sbor Bonifantes v čele s jeho uměleckým šéfem Janem Míškem. Jak celou akci hodnotí ředitel obchodního centra ROMAN KAFONEK?



„Jsme velice potěšeni, že se akce tohoto typu konala právě u nás v obchodním centru. Bonifantes jsou velmi nadaní a jejich koncert je vždy skvělým zážitkem. Ten středeční měl zvlášť úchvatnou atmosféru," prohlásil Roman Kafonek.



Jak hodnotíte uplynulý rok 2016 v obchodním centru?

Centrum je zde především proto, aby uspokojilo potřeby obyvatel Pardubicka. Nabízíme široké spektrum obchodů zaměřených na módu, elektroniku, klenoty či doplňky, multikino i nejrůznější restaurace a nadále se snažíme námi poskytované služby zkvalitňovat. Letos jsme přivedli do centra několik významných obchodních značek, které zde chyběly a které podstatně rozšířily obchodní nabídku centra.



Co nového se podařilo?

Letos jsme zavedli novou službu – platební Dárkovou kartu, která představuje univerzální způsob obdarování pro každého. Věnujeme se rovněž kulturní spolupráci. Během roku pořádáme v obchodním centru mnoho doprovodných akcí. Věříme, že si u nás přijde na své každý. Chceme, aby si od nás zákazníci odnesli příjemný zážitek, ať už z nakupování nebo aktivit, které pro ně pořádáme.



Na co se mohou zákazníci těšit příští rok?

Připravujeme opět zajímavé kampaně a kulturní akce. Zákazníci se mohou těšit například na oblíbený Festival sladkostí nebo módní show. Mělo by dojít k důležitým úpravám obchodních i ostatních společných prostor centra. Věřím, že zákazníci budou mile překvapeni. Všem děkuji za přízeň v tomto roce a přeji za všechny kolegy ze správy obchodního centra veselé Vánoce a do nového roku hodně zdraví, štěstí a úspěchů.