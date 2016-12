Český letec Jan Kašpar už stojí na třídě Míru. Je celý z bronzu

Pardubice - Aviatikova socha už zdobí prostranství u bývalé Veselky.

Socha Jana Kašpara na třídě MíruFoto: Pardubice.eu

Po více než pěti letech od prvních návrhů osadit západní konec třídy Míru sochou významného českého letce Jana Kašpara se tak opravdu stalo. Bronzový Jan Kašpar, držící vrtuli, už hledí směrem k Zelené bráně. Před sebou má šest metrů dlouhou časovou osu, připomínající milníky aviatikova života.



Včera sochu za dohledu autora, akademického sochaře Františka Bálka, dělníci nainstalovali do dlažby pardubického bulváru. Slavnostní předání městu ovšem bude až v lednu.



„Sochu žádného letce jsem zatím nedělal, ale ke Kašparovi mám vztah. Můj otec byl letecký inženýr, škoda, že se nedožil toho, že jsem udělal Kašparovi sochu," řekl při instalaci sochy její autor František Bálek, jemuž pomáhala i manželka Dagmar a architekt Lukáš Obršál.



Jan Kašpar je zpodobněn v mírně nadživotní velikosti (2,07 metru), zatímco vrtule, kterou třímá, je až na materiál věrnou kopií dvaapůlmetrové vrtule z Kašparova blériotu.



„Kašpara jsem udělal trochu většího, aby se tady na otevřeném prostranství neztrácel. Zároveň jsem však chtěl dělat sochu člověka z masa a kostí, ne žádný velký pomník," vysvětlil autor, jak zvolil soše míry.



Bálek přitom měl na tvorbu sochy pouhého tři čtvrtě roku, jeho návrh sochy byl schválen letos 31. března. Nakonec se vše stihlo, vstříc vyšla i slévárna v Norimberku, kde nechal původce díla pardubického rodáka ulít. Sochu chtěli autoři a její iniciátor, zastupitel Miloslav Rubeš, odhalit do března 2017, kdy uplyne 90 let od aviatikova úmrtí.



„Chtěli jsme, aby socha byla hotova do března, ale moc jsem v to nedoufal," přiznal Rubeš. Nakonec stojí bronzový letec Kašpar ještě dříve.



V Pardubicích už stojí pomník k prvnímu vzletu Jana Kašpara na náměstí Dukelských hrdinů. Nově odhalená Kašparova socha se pak nachází v místech, kde se průkopník letectví narodil – před 133 lety uzřel světlo světa v hotelu Veselka, který patřil jeho otci.

Bálkův návrh zastupitelstvo schválilo, i když ve veřejné soutěži obsadil až druhé místo. Pořízení sochy vyšlo zhruba na dva miliony korun. Část nákladů uhradí výtěžek veřejné sbírky, kterou uspořádala Společnost Jana Kašpara.

Jaroslav Praisler