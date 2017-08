Čestmír Kopecký v letním kině uvede snímek Všechno bude fajn

Pardubice - Pardubické letní kino na dnešní večer chystá druhé premiérové uvedení jednoho z nejdiskutovanějších filmů poslední doby - snímku, který vyvolal bouřlivé reakce pouhých pár hodin po své středeční premiéře na brněnském Špilberku. Jedná se o film Všechno bude fajn, který satirickým způsobem zaznamenává proměny moravské metropole v posledních letech se všemi jejími hybateli, včetně typických brněnských figurek, svérázných umělců i komunálních politiků.

Pardubické letní kino.Foto: Tomáš Kubelka

A právě některým z nich film výrazně hnul žlučí. Snímek natočil jako svůj debut jeden za zakladatelů hnutí Žít Brno Robin Kvapil a zaštiťuje ho jeden z nejúspěšnějších českých producentů Čestmír Kopecký, který dnes večer do letního kina také dorazí.



„Snažíme se našim fanouškům předložit to nejčerstvější a nejlepší, ne pouze divácky prověřené, leč několik let staré komedie, jak bývá v letních kinech zvykem, takže je skvělé, že film Všechno bude fajn uvádíme pouhé dva dny po jeho brněnské premiéře. Navíc klademe při výběru snímků velký důraz i na kvalitu a fakt, že do letního kina přijede svůj film osobně uvést jedna z největších evropských producentských hvězd, nás nesmírně těší, protože Čestmír Kopecký je skutečně persona evropského formátu. Je to velmi kreativní a všestranný člověk a může být inspirací pro mnoho mladých, kteří se buď filmem profesně zabývají, nebo je na amatérské bázi zajímá," uvedl promotér letního kina Jan Motyčka.



Snímek Všechno bude fajn je dokumentárním a satirickým svědectvím o městě, které prochází přerodem a jehož podoba i život doznávají díky některým osobnostem velmi viditelných, takřka revolučních změn.



„Už samotné jméno Čestmíra Kopeckého, který snímek Všechno bude fajn přijede spolu s režisérem Robinem Kvapilem do Pardubického letního kina uvést, je zárukou nezávislosti, kvality a nevšedního přístupu. Byl to totiž právě Čestmír Kopecký, který velmi výrazně zasáhl do porevoluční proměny tuzemské televizní i filmové tvorby a dal jí zcela nový směr.



Film přitom není ryze brněnský – to, co zachycuje, se totiž odehrává v lehkých modifikacích i v řadě dalších tuzemských velkých měst a najít se v něm mohou třeba i obyvatelé Pardubic," dodal Motyčka.



Promítání začíná ve 21 hodin a vstupné je zdarma.