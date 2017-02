Chatové osady jsou pod dohledem stále

Pardubický kraj - Opuštěné chalupy a chaty přes zimu. Nejsou zase tak opuštěné. Do desítek osad po celém kraji každý den zajíždí policisté se služebními psy – ať už obhlédnout situaci či jako prevence.

Opuštěná místa lákají zloděje. Nejčastěji se však nejedná o cílené vykrádání, ale spíš přezimování.



„Jednoho takového pachatele se nedávno podařilo dopadnout v Bukovině nad Labem. V místní chatové osadě jsme na něj společně s kolegy z místního oddělení číhali, štěstí se usmálo na ně," říká jeden z policistů.

Se svými čtyřnohými pomocníky obcházeli chatovou osadu Kladivo pod Kunětickou horou.



„Zde je spíš bezproblémová oblast, někteří lidé zde celoročně bydlí. Většinu místních známe, ale pokud někoho potkáme, pro jistotu jej zkontrolujeme. To je třeba případ dělníků, kteří tu nedaleko prořezávají les," vysvětluje velitel hlídky Karel Tužinský.



Policisté mezi chatami procházejí a hledají známky vloupání – rozbitá okna, vypáčené dveře, uražené zámky. Pokud by něco takového nastalo, právě služební pes je v takové chvíli výborným pomocníkem. Před ním se totiž pachatel neschová ani v objektu, ani v noci, kdy policisté také hlídkují.



„Je tu tak sto patnáct chat a v létě tu bývá plno. Teď přes zimu tu ale vydržíme jen my skalní," sděluje jeden z obyvatel osady Vladimír Křivka, který se na policisty vyšel podívat ven.



„Už jsem je tu jednou zahlédl, ale že by se tu něco ztratilo, to ne. Tady na sebe všichni vidíme," dodává Křivka.