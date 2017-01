Chodníky budou z betonu, ale připomínat mají žulu

Nový povrch na ulici 17. listopadu naváže na opravenou třídu Míru.

Finále v čištění dlažby na pardubické třídě Míru. Šestice firem se ve středu pokoušela přesvědčit zástupce města, že právě jejich metoda bude ta nejlepší pro odstranění mastných fleků.Foto: DENÍK/Jiří Sejkora

Chodníky na pardubické ulici 17. listopadu se dočkají nového povrchu. Vydlážděné chodníky by měly navazovat na rekonstruovanou třídu Míru.



„Dlažba půjde rozebrat, aby se dalo dostat pod zem, kdyby se opravovaly sítě," uvedl pardubický primátor Martin Charvát.



Na třídě Míru je žulová dlažba, která se hodně špiní. Boj o její vyčištění město prohrálo. Skvrny jsou natolik odolné, že se ani specializovaným firmám nepodařilo najít řešení, jak uspokojivě vyčistit opravenou ulici.

RŮZNÉ PROSTŘEDKY

„Zkoušeli jsme metody i různé druhy prostředků. Cílem je vyčistit to hloubkově, protože mastnota je propitá do hloubky samotné dlažby," prohlásil Pavel Hečko, jednatel jedné z firem, která se pokoušela skvrny odstranit.



Pro ulici 17. listopadu vybralo město betonovou variantu, která bude té žulové podobná. Nový povrch budou mít chodníky až po železniční podjezd. Na začátku roku radnice vypíše výběrové řízení na zhotovitele stavby.



Minulé vedení radnice mělo stejné plány, chtělo pokládku uskutečnit předloni, a to v době, kdy hejtmanství opravovalo třídu 17. listopadu. V projektu bylo jen částečné vyspravení chodníků.



Obvod tehdy žádal město o peníze, protože by zvládl zaplatit jen asfalt, přál si ale lepší materiál, aby plynule navazoval na podobu třídy Míru. Jednání se ale neuzavřela, protože na podzim se konaly komunální volby. Tehdejší vedení města se na své pozice nevrátilo. Projekt tehdy nová politická reprezentace na seznam investic hned nezařadila.