"Chrápal" na schodech, už neměl sílu dojít ke dveřím

Pardubice – Na linku 156 pardubické městské policie volala v noci jedna žena s obavami.

Ilustrační fotoFoto: DENÍK/Jiří Sejkora

„Uvedla, že v přízemí domu slyší nějaký podivný zvuk. Měla strach, aby na chodbě nebyl někdo, kdo zde nebydlí," popsala mluvčí pardubické městské policie Lenka Uskobová.



Celá záhada naštěstí měla poněkud veselejší vysvětlení. Hlídka strážníků na místo dorazila a vydala se do sklepa. Tam ale místo očekávaného bezdomovce nalezla muže (44), který byl sousedem ženy, která strážníky volala.



„Zmožen alkoholem, nedorazil do bytu, ale usnul na schodech. Tuto činnost doprovázel značným chrápáním, které se rozléhalo po ztichlém domě. Muž byl sice pod vlivem alkoholu, ale orientoval se, ovládal své chování a jednání. Strážníci jej doprovodili do bytu, kde přebýval. Sousedce vysvětlili, že podivný zvuk bylo částečné omezení sousedových cest dýchacích při jeho ‚schodovém' spánku," dodala Lenka Uskobová.



Podobnou událost řešili také strážníci ve Chvaleticích. Dva cizí muži se psem se tam na schodišti bytového domu ne zcela vhodně chovali k nájemníkům.



„Hlídka na místě zastihla oba muže i se psem. Ani jeden z nich v domě nebydlel a ani nebyli schopni hodnověrně prokázat svoji totožnost. Navíc se doznali, že požili návykovou látku – marihuanu," uvedla vrchní strážník chvaletické městské policie Aneta Hámorská.

Jeden z mužů se navíc do hlídky začal nevybíravým způsobem opírat a přidal i urážky a výhrůžky.



„Případ měl proto dohru na policejní služebně, kdy jednomu z aktérů byla uložena vysoká bloková pokuta a jednání druhého je zatím v šetření," dodala Hámorská.