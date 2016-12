Chtějí mít jistou propojku

Pardubice – Opozice i ekologičtí aktivisté obviňují náměstka pardubického primátora Jana Řehounka z liknavosti. Vadí jim, že stále nepožádal o bývalý vojenský areál Červeňák u Chrudimky.

Lokalika ČerveňákFoto: JENÍČEK Luboš

Náměstek se ale brání, že jen plní přání ministerstva obrany.



„Opozice mě nařkla, že neplním usnesení zastupitelstva, jelikož jsem o zbývající pozemky nepožádal. Ze strany ministerstva však zazněl požadavek, abychom společně nejprve dotáhli do konečné verze smlouvu o bezúplatném převodu pozemků pod budoucí silniční propojkou z Višňovky do Pardubiček," vysvětlil Jan Řehounek.



Před posledním zasedáním zastupitelů dokonce příznivci Iniciativy Přírodní park Červeňák protestovali před radnicí. „Naše trpělivost s neustálými odklady a výmluvami, proč město o pozemky ještě nepožádalo, už je u konce. Stále slyšíme jen vytáčky a nic konkrétního se v té věci neudělalo," poznamenal jeden ze zástupců iniciativy a zastupitel prvního městského obvodu Filip Sedlák.



Podle Jana Řehounka ovšem v této chvíli nemá smysl žádat o celý bývalý vojenský prostor. „V roce 2011 bylo již jednou zažádáno o všechny pozemky, ale bezúspěšně. Následně v roce 2012 minulé vedení města zažádalo o část pozemků v této lokalitě, tyto pozemky byly již tehdy vytipovány na vybudování dopravního propojení mezi Višňovkou a Pardubičkami. Reakcí ministerstva obrany byla tehdy nabídka na odkup za zhruba 43,8 milionu korun. My proto jdeme cestou postupnou, abychom se vyvarovali podobného výsledku," uvedl náměstek.



Aktivisté se ovšem obávají, aby pozemky nakonec nešly do dražby. „V pozadí jsou zřejmě i jiné zájmy, a když přírodní park nejde otevřeně zamítnout, tak se volí zdržovací taktika," řekl Miroslav Seiner ze sdružení Chráníme stromy.