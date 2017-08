Chvaletická elektrárna bude vymáhat stovky milionů

Chvaletice – Chvaletická elektrárna se potýká s vážnými problémy. Modernizaci dvou ze čtyř bloků zkomplikoval soudem vyhlášený úpadek hlavního dodavatele.

Chvaletická elektrárna se potýká s vážnými problémy.Foto: DENÍK/Luboš Jeníček

Elektrárna odstoupila od smlouvy a stavba nyní pokračuje pod přímým vedením managementu elektrárny, hotová má být během několika měsíců. Nabrala ale velké zpoždění.



DVA BLOKY ZA 2,5 MILIARDY KORUN

„Připravujeme závěrečný účet za neúspěšné působení Královopolská RIA při obnově elektrárny. Již nyní je zřejmé, že naše finanční nároky za škody způsobené dodavatelem dosáhnou přinejmenším stovek milionů korun,” sdělila Gabriela Sáričková Benešová, mluvčí společnosti Sev.en EC, která elektrárnu od roku 2013 vlastní. Dodala, že škody, které vznikly kvůli neschopnosti dodavatele dokončit dílo ve sjednaných termínech, bude firma vymáhat, stejně jako smluvní pokuty a náklady na odstranění rozsáhlých nedodělků a závažných vad, které na stavbě vznikly.



Královopolská RIA prováděla hlavní část modernizace bloků tři a čtyři za 2,5 miliardy korun.



INVESTICE PRODLOUŽÍ PROVOZ DO ROKU 2030

Modernizace tepelné elektrárny ve Chvaleticích se od samého začátku nelíbí ekologickým aktivistům. Investice má sice snížit emise vypouštěných škodlivin, ale umožní prodloužení provozu elektrárny do roku 2030. Bez modernizace by musel být provoz ukončen již v roce 2020.



Po úpravách mají klesnout koncentrace oxidů dusíku z 350 miligramů na 200 miligramů na metr krychlový a díky výměně elektrostatických odlučovačů se prašnost sníží ze 100 miligramů pod 20 miligramů na metr krychlový.



Proti obnově bloků protestují aktivisté z organizace Greenpeace, hnutí Limity jsme my i členové iniciativy Zastavme Chvaletice.