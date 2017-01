Co bude po hokeji: Zbydou peníze i na jiné sporty?

Pardubice - Příliš mnoho sportovních projektů? Obavy mají hlavně atleti.

Budoucí možná podoba Atletického areálu v Pardubicích.Foto: Magistrát města Pardubice

Zastupitelé Pardubic se ujali vlády nad hokejovým klubem Dynamo Pardubice. Město odkoupilo od předchozího majitele Romana Šmidberského jeho majoritní balík akcií. Cíle jsou prý pevně dané: zachránit tým v extralize, stabilizovat situaci a najít nového silného partnera.



Tyto ambice ale dělají vrásky na čele nejen příznivcům hokeje. Město v tomto okamžiku rozjíždí tři velkorysé projekty zaměřené na sport – kromě nákupu hokejového klubu se chystá také rekonstrukce letního fotbalového stadionu v centru města a také rozsáhlá modernizace Městského atletického stadionu.



Obavy jsou především z toho, aby hokej neodčerpal z rozpočtu města prostředky pro ostatní sporty.



„Tohoto scénáře se bojíme od doby, kdy město převzalo areál. Bojíme se toho, že se na atletiku zapomene, i když to každá ze stran přítomných na radnici měla v programu," říká Pavel Studnička (KSČM), zastupitel města a předseda Sportovního klubu i atletického oddílu Hvězda SKP Pardubice.



„Počet našich atletických reprezentantů je vysoký a očekávali jsme zlepšení. To se sice děje, ale ve srovnání s investicemi, které město učinilo v Aquacentru a nyní i s hokejem, máme obavy, zda se toto nedotkne našich atletických projektů. K tomu se navíc do strategického plánu zařadil i fotbal," vyjmenovává Pavel Studnička.



Podle něj nyní hrozí, že rekonstrukce atletického stadionu se z nedostatku prostředků povede v etapách a sportoviště tak může 12 let spíš připomínat staveniště.



Ne zcela spokojen byl i s termínem, v kterém město klub odkoupilo. Vizi města jako většinového vlastníka hokejového klubu však má.



„Práce s mládeží šla dle mého názoru dolů. Mám obavy nejen o přestupy v A týmu, ale i o ty vlastní naděje, které by hokejový klub měl vychovávat. Nejsem si jist, že je tato koncepce v pořádku. Nejsem si ani jist tím, že předložené klubové cifry jsou konečné a kompletní. Bylo to možná uspěchané," uzavírá Pavel Studnička.