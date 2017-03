ČSOB možná bude stavět u nádraží

Pardubice - Do uvolněných prostor by se mohl přesunout pardubický magistrát.

Budova ČSOB Pojišťovny v PardubicíchFoto: DENÍK/Jiří Sejkora

Hned několik variant, kam přesunout své pardubické sídlo, má ČSOB Pojišťovna. Do uvolněných prostor po pojišťovně na Masarykově náměstí by se následně mohl přestěhovat pardubický magistrát. Finální dokumentaci ke koupi této budovy by mělo v březnu schvalovat pardubické zastupitelstvo.



Vedení ČSOB Pojišťovny už delší dobu jedná s majitelem lihovaru. Nyní se objevila další možnost – poblíž křižovatky U Marka, konkrétně mezi rychlodráhou a Českou poštou u nádraží.



„Obrátili se na mě zástupci ČSOB Pojišťovny a zjišťovali, jaký názor na nové umístění má Rada města Pardubic. Podporujeme snahu získat tyto pozemky. Doporučili jsme ČSOB Pojišťovně, aby podala oficiální žádost do komise pro pozemky a reklamu. Zároveň jsme podpořili zájem města využít nabídky Českých drah a koupit část pozemků v této lokalitě, a tím sjednotit městský majetek," uvedla náměstkyně primátora Helena Dvořáčková. Další variantou je přesun sídla společnosti k mostu přes Labe. „ČSOB chce sídlit u nádraží," vysvětlila Dvořáčková.