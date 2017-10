Čtyřicetileté radary vymění vojenská letiště za nové - pardubické

Pardubice – Armáda včera představila nové radary, které budou hlídat vojenská letiště. Systém dodala česká firma za 651 milionů.

Pardubické letiště ohlídá nový radarový systém, který nahradí dosavadní modely ze 70. let. Původní rady z Tesly ale nahradí zase pardubický produkt. Dodavatelem je pardubická firma Eldis.



Ministerstvo obrany pořídí systémy celkem čtyři. Pardubické letiště je první, kde už je systém v provozu. Následovat budou základny ve Kbelích, Čáslavi a Náměšti nad Oslavou, vše má být hotové do konce roku 2018.



Obrana za čtveřici radarů dá 651 milionů korun za kompletní dodání i budoucí technickou podporu na dvacet let. Systém již prošel certifikacemi i vojskovými zkouškami. Výkonově překonává i mezinárodní požadavky a normy.



Radarový systém na pardubickém letišti se bude skládat ze dvou stanovišť. Tím prvním je model RLP-2000. Jde o přehledový radat, který v intervalu asi šest vteřin sleduje okolí letiště.



„Primárně sleduje bezprostřední okolí padesáti kilometrů kolem letiště, takzvanou koncovou řízenou oblast. Vidí samozřejmě i dál, toto je však garantovaný dosah systému,“ říká Petr Kratochvíl, velitel skupiny radiolokačních prostředků Správy letiště Pardubice.



A aby byla obrazovka systému prázdná, se zrovna nestává. Provoz mezinárodních leteckých koridorů vedoucích nad naším územím je veliký. I tyhle koridory vysokon na nebi radiolokátor sleduje.



Druhým dílem systému je moderní sekundární radiolokátor MSSR-1M a přesný přistávací radar PAR-E. Proti původnímu systému zde dvojici skenujících parabol nahrazuje fixní anténní systém. Interval jeho pulsu je jedna vteřina a operátor díky němu dovede navést na přistání i letoun, bez vlastních přístrojů – doslova i poslepu.



„Tento radar operuje pouze v ose dráhy a jeho dosah je 25 kilometrů. Tento systém dovede na zem přivést jakékoliv letadlo, civilní i vojenské. U civilních letů se toto však nevyžaduje, civilní stroj by v případě nepříznivých podmínek byl odkláněn na jiné letiště. V případě vojenských letů ale tato nutnost přivést letadlo zpět za jakýchkoliv podmínek je,“ dodává Petr Kratochvíl.



Hlavní rozdíl u druhého systému je především v nehybnosti. Starý systém vyrobený v sedmdesátých letech spoléhal na elektronky a skenování dvou parabol ve svislé a vodorovné rovině. Nový systém už pracuje s polovodiči a radarový paprsek si dokáže modelovat sám.



„Zařízení, byť bylo vyrobeno poctivě a do dnešního dne funkční, tak je vyrobeno konkrétně v roce 85. Ta mechanika na něm zkrátka není věčná. Mechanické pohyby a rázy neustále uvolňují ty pohyblivé části,“ popisuje Kratochvíl. Druhý rozdíl pak samozřejmě je v tom, že nový radar už o poznání více pracuje se softwarem. Na stávající systémy pak armáda horko těžko shání i náhradní díly. Oba systémy mohou a také budou dodávat data i řízení civilního provozu. To se i díky nim zpřesní.



Pardubická firma Eldis systém vyvinula sama. Je dodavatel 80 radiolokátorů do více než 25 států a to jak pro vojenské, tak civilní odběratele. Podílí se technicky na Řízení letového provozu v České republice, ale také Indii či Polsku.