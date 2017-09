Čtyřikrát ano u legendárního Taxisu

Pardubice – V pořadí už 19. ročník mezinárodní výstavy Koně v akci je už minulostí, dva páry s ní spojené ale čeká budoucnost. Pořadatelé totiž naplnili téma výstavy „svatební veselí“ do puntíku a tak u legendární překážky – Taxisova příkopu zaznělo „ano“. A to dokonce dvakrát, nebo vlastně čtyřikrát.

U Taxisu se totiž v neděli konaly svatební obřady hned dva. Nejprve se novomanželi stali Barbara Machová a Čeněk Brynda, vzápětí po nich svůj manželský slib po 30 letech obnovili manželé Jásenští. Role oddávající se ujala zastupitelka města Pardubic a zároveň členka představenstva Dostihového spolku Ludmila Ministrová.



„Pro nás jako koňáky je Taxis magický pojem. Když se kdekoli řekne, že jsme se brali u Taxisu, každý vyvalí oči. Nejdřív jsme mysleli, že tu budeme jen my dva a svědci a teď už je nás pětadvacet. Každý chce být u toho. Jsme od Litoměřic, a přesto jsme všichni vážili tu cestu, abychom to tady mohli vidět a zažít,“ řekla nevěsta Barbara.



Manželé Jáseňští se nedělním obnovením manželského slibu rozhodli znovu začít. Jsou oba koňáci a bohužel přišli o své nejmilejší – o koně. „Chtěli jsme ukončit to škaredé, co nás potkalo, začít znovu. Uviděli jsme výzvu závodiště a rozhodli se do toho jít,“ uvedla Jana Jáseňská.



Svatební obřady ale nebyly jediným naplněním tématu výstavu. V programu byla k vidění například skotská svatba i s dudáky, čtverylka welsh pony pojatá jako „cesta k oltáři“ a kostýmované nevěsty a ženichy bylo možné potkávat o víkendu po celém závodišti.