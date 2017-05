Defibrilátor hasičů zachraňoval život v Opatovicích

Pardubice – Po dvou domácích zápasech vyjeli hráči FK Pardubice do Českých Budějovic, kde ve středečním kole Fortuna národní ligy remizovali 0:0. „Byl to ubojovaný a řekl bych i zasloužený bod. Nebylo to jako ve Frýdku bez šancí, nějaké jsme si vytvořili," řekl pardubický obránce MARTIN ŠEJVL, jehož v sobotu čeká další utkání proti Třinci (10.15, stadion Pod Vinicí).