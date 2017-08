Dělníci zranění po výbuchu se už vrací domů

Pardubice – Pondělní výbuch areálu pardubické Explosie v Semtíně si vyžádal tři zranění. Jejich stav se podle informací mluvčího Explosie od pondělí zlepšil.

Ilustrační fotoFoto: Deník/Sejkora Jiří

„Jeden zraněný byl už v pondělí propuštěn do domácího ošetřování, druhý by měl být propuštěn v úterý. Třetí, který utrpěl nejvážnější zranění, je po lékařském zákroku v hradecké nemocnici a měl by být převezen do Pardubické nemocnice,“ řekl Martin Vencl.

V úterý také pokračovalo vyšetřování příčin výbuchu. To vede Báňský úřad a potrvá pravděpodobně i několik měsíců.



K výbuchu došlo před pondělní dvanáctou hodinou.



Podle informací Deníku se nehoda stala u lisu na střelný prach. Zařízení, které muži obsluhovali, explodovalo. Všichni tři stáli v okamžiku výbuchu zřejmě v blízkosti stroje. Část zranění, které utrpěli, způsobila i tlaková vlna, která je odhodila dozadu. Škoda byla prozatím odhadnuta na patnáct milionů korun, činnost podniku až na postiženou budovu nebyla nijak omezena, což dokazuje i řada explozí, které se z areálu Explosie nad Pardubicemi rozlehlo v úterý ráno.

"Výroba i nadále pokračuje, to co bylo ráno slyšet byly materiálové zkoušky. Akustický efekt navíc zesílila nízká oblačnost, která zvuk nechala více rozlehnout," dodal Martin Vencl.