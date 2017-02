U nádraží má vzniknout také terminál pro dálkové spoje

Pardubice - Opozice tvrdí, že před hlasováním nedostala úplné informace.

Bytový dům na Pernerově náměstí v PardubicíchFoto: DENÍK/Luboš Jeníček

Plánované zbourání bytového domu na náměstí Jana Pernera u pardubického nádraží stále budí pohoršení a obavy. Činžák má zmizet kvůli rekonstrukci přednádraží.

„Co je to na magistrátu za hospodáře? Voliči jim svěřili majetek, a ten mají ošetřit a chránit, ne jej ničit," poznamenal jeden z posledních obyvatel činžáku Zdeněk Vosáhlo.

Opozice si navíc stěžuje, že na prosincovém zasedání, kde demolici zastupitelé schválili, nedostali úplné informace. Chce proto dnes rozhodnutí zrušit.



„I v důvodové zprávě od úředníků města je napsáno, že zastupitelé byli v prosinci při předkládání podkladů uvedeni v omyl. Podklady nebyly úplné. Domníváme se, že bychom usnesení o zbourání měli zrušit, dostat relevantní podklady a potom hlasovat znovu.

Tím neříkám, že někteří z nás nejsou pro zbourání domu, ale nechceme, aby nám někdo věšel bulíky na nos," kritizoval zastupitel Petr Klimpl (ODS). Jeho slova doplnil Karel Haas (ODS): „V důvodové zprávě, jejímž autorem je právní útvar města, stojí, že by město dostálo své zákonné povinnosti, pokud by odbor majetku a investic doplnil podklady po odborné stránce a poté předložil žádost znovu k projednání."



Podle primátora Martina Charváta ale někteří politici zneužívají téma bytového domu pro svou propagandu a říkají, že dům může být zachráněn. „Dávají těm lidem falešnou naději, oni jsou pak v nejistotě," konstatoval primátor.

Pardubická radnice chce, aby oblast přednádraží tvořila jakousi vstupní bránu do města a sloužila jako veřejné prostranství, které nabídne komfort a usnadní přestupy.



„Rozhodnutí zbourat bytový dům je jen součástí plánu, jak naplnit vizi veřejného prostranství a otevřeného města. Rádi bychom se přiblížili moderním evropským městům, která jsou atraktivní a svým obyvatelům a návštěvníkům nabízejí maximální pohodlí. Chceme v prostoru kolem budovy hlavního vlakového nádraží vytvořit takové místo, které by spojovalo jak vlakové a autobusové nádraží, tak terminál hromadné městské dopravy," vysvětlila náměstkyně primátora zodpovědná za územní výstavbu Helena Dvořáčková.

CHTĚJÍ DESIGN CHYTRÉHO MĚSTA

U nádraží by totiž kromě terminálu pro městskou hromadnou dopravu měl vzniknout ještě terminál B určený pro regionální a dálkovou autobusovou dopravu. Měl by zahrnovat výstupní, nástupní a odstavná stání a informační systém pro cestující. Oba terminály by ale odděloval právě bytový dům, který se nachází na náměstí Jana Pernera.



„Design chytrého města je celoevropským trendem a právě v tomto případě by měl veřejnosti usnadnit cestování a zajistit větší komfort při přestupech mezi jednotlivými spoji," uvedla Dvořáčková.



Původně se podle ní mohly oba terminály stavět najednou. Město akce rozdělilo na etapy, aby mohlo žádat o švýcarské dotace.

ŠETŘIT KROKY, NEBO PENÍZE?

„K rozdělení prostoru kolem budovy hlavního vlakového nádraží na terminály A a B došlo proto, že by město v době, kdy se podepisovala smlouva o dotaci, na peníze ze švýcarského fondu nedosáhlo. V současné době tak Švýcaři financují jen náměstí Jana Pernera, tedy terminál A," vysvětlila Dvořáčková.



Opozice však nutnost výstavby terminálu B zpochybňuje. Autobusové nádraží se totiž nachází jen o několik stovek metrů dál. „Myslíme si, že ten kousek mohou lidé prostě dojít, místo toho, abychom investovali 200 milionů korun. Město navíc nevlastní dostatek pozemků a podle našich informací jednání s řadou majitelů pozemků, které by bylo potřeba koupit, neprobíhají tak, jak by měla," uvedl Klimpl s tím, že by potřebné parcely byly velmi drahé.