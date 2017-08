Děti v létě padají na kolech a bruslích. Končí v nemocnici

Pardubický kraj – Prázdninové aktivity mohou být pro děti nebezpečné. Příkladem toho je i třináctiletá Sylvie ze Svitavska.

Ilustrační fotografie.Foto: Deník/ Michal Fanta

„Jely jsme se s kamarádkou projet na skateboardech. Já po chvilce najela na kamení a spadla jsem. Zlomila jsem si obě ruce a pravou nohu,“ popsala svůj úraz Sylvie. Prázdniny tak pro ni skončily hned ve druhém týdnu. Sádry jí lékaři sundali teprve před pár dny a nyní dochází na rehabilitace.



Její zranění není ojedinělé. To potvrzuje i tiskový mluvčí Pardubické nemocnice Dušan Korel. „Novějším fenoménem jsou pády z různých typů boardů na kolečkách. Většinou se jedná o poranění horních končetin nebo lehčí poranění hlavy. Závažnost úrazů se zvyšuje s rostoucí rychlostí jízdy a větší výškou pádu,“ sdělil Korel.



Podle statistik Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP) je právě období mezi červnem a srpnem na zranění nejbohatší.



HOSPITALIZACE NENÍ U VĚTŠINY POTŘEBA

„Nejčastěji si děti a dospívající ublíží v letních měsících. Souvisí to s tím, že mají více volného času, pohybují se častěji v přírodě a jsou méně pod dozorem dospělých,“ uvedl tiskový mluvčí VZP Oldřich Tichý.



Většina letních zranění však nevyžaduje hospitalizaci. „Drtivou většinu dětských úrazů o prázdninách ošetříme ambulantně, jedná se drobná poranění kůže, podvrtnutí kloubů nebo jednoduché zlomeniny,“ potvrdil Korel.



Dodal, že hospitalizaci vyžadují zranění, k jejichž ošetření je nutná anestézie. „Nejzávažnější jsou vysokoenergetické úrazy, pády z výšky, autonehody či srážky s automobilem. V těchto případech může dojít k závažným poraněním hlavy, hrudníku a břicha. I zlomeniny končetin vznikající při vysokoenergetických úrazech jsou komplikovanější a často vícečetné. Těchto případů je naštěstí málo,“ sdělil tiskový mluvčí pardubické nemocnice.



DISKUZE MAJÍ POMOCT PŘEDEJÍT ZRANĚNÍM

Od následujícího školního roku VZP začne již třetí rok akce VZPoura úrazům. „Projekt má za cíl varovat děti hlavně před situacemi, při nichž by si mohly způsobit zdravotní újmu s následky na celý život. O nebezpečích s nimi do škol nebo na tábory jezdí diskutovat pracovníci VZP, kteří sami utrpěli zranění s doživotními následky,“ uvedl tiskový mluvčí VZP Tichý.



Podle statistiky VZP byla v loňském roce u dětí nejčastější zranění zápěstí a ruky, kdy bylo ošetřeno přes 66 tisíc dětí. Následuje poranění hlavy s 58 tisíci dětskými pacienty a třetím nejčastějším zraněním bylo poranění kotníku a nohy pod ním. Karolína Bulisová