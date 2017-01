Dětská chirurgie Pardubické nemocnice se přestěhovala

Pardubice - Venkovním převozům malých pacientů za jakéhokoliv počasí k ošetření do jiných budov konečně odzvonilo.

Budova dětské chirurgie v pardubické nemocnici.Foto: DENÍK/Jiří Sejkora

Oddělení dětské chirurgie Pardubické nemocnice po padesáti letech opustilo dosavadní prostory v budově s označením 1 hned za hlavní branou.



Přestěhovalo se do zrekonstruovaného prostředí v pavilonu „staré" chirurgie. „Přesun dětské chirurgie už byl naprostou nutností," uvedl ředitel společnosti Nemocnice Pardubického kraje Tomáš Gottvald. Budova, v níž oddělení sídlilo, je totiž nejstarším objektem v areálu nemocnice. Byla postavena v prvních letech minulého století a v současnosti již byla za zenitem své životnosti.



„Nyní v ní už není žádné zdravotnické pracoviště a připravuje se projektová dokumentace na její demolici," doplnil ředitel Tomáš Gottvald.

Rekonstrukce prostor určených pro oddělení dětské chirurgie v budově č. 2 se uskutečnila ve druhé polovině loňského roku. Byla hrazena z dotace ministerstva zdravotnictví a Pardubického kraje ve výši 7,88 milionu korun. Další stavební úpravy v hodnotě zhruba 350 tisíc korun hradila sama nemocnice.



Ambulance oddělení dětské chirurgie s prostornou čekárnou je umístěna v suterénu v západní části budovy. Lůžková část sídlí ve východním křídle v prvním patře. Interiéry jsou vybaveny novým nábytkem, stěny září barevnými malbami, děti mají k dispozici hernu.

PŘEVOZY PACIENTŮ V DEŠTI I SNĚHU KONČÍ

Především však dětská chirurgie díky přesunu ztratila největší handicap z předchozího umístění v budově, která stála izolovaně od dalších pracovišť bez přímé návaznosti.

„Všechna oddělení a pracoviště Chirurgické kliniky včetně centrálních operačních sálů jsou nyní ve dvou navzájem průchozích budovách s propojením na radiodiagnostiku. To je pro naši práci, ale i pro komfort pacientů hodně důležité," uvedl přednosta Chirurgické kliniky Pardubické nemocnice Jiří Šiller.



Venkovní převozy dětských pacientů za jakéhokoliv počasí do jiných pavilonů na operační zákrok nebo třeba na rentgenové vyšetření tak již patří minulosti. Operační sály a dětská chirurgie jsou ve stejné budově, která je podzemním průchodem v suterénu propojena s radiodiagnostickým oddělením. Zlepšila se i návaznost na pohotovostní ambulanci na Emergency Chirurgické kliniky. V případě nutnosti hospitalizace se pacienti jen přesunou po chodbě na lůžkovou část oddělení v sousedním pavilonu.



„Z logistického pohledu jsme si určitě hodně polepšili," potvrdil primář oddělení dětské chirurgie Zbyněk Horák.

DESET TISÍC OŠETŘENÍ ROČNĚ

Přesunem do nových prostor „oslavila" dětská chirurgie 50 let své existence. Ordinariát dětské chirurgie byl zřízen při chirurgickém oddělení nemocnice v Pardubicích v roce 1967. Lůžková část byla umístěna v budově č. 1, ambulance zde byla zřízena v roce 1972. Samostatným oddělením se dětská chirurgie stala v roce 1981 a od roku 2002 je součástí Chirurgické kliniky. V současnosti je jediným oddělením dětské chirurgie v Pardubickém kraji.



„Ročně na našem pracovišti provádíme kolem deseti tisíc ambulantních ošetření, z toho jsou asi tři tisíce úrazů. Bývá u nás hospitalizována zhruba tisícovka pacientů do devatenácti let a spolu s nimi i přibližně tři stovky dospělých jako jejich doprovod," přiblížil chod tohoto pardubického oddělení primář Horák.