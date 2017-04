Divadlo vypustilo Zvířata na ulici. Kvůli natáčení

Pardubice - Jako zvířata jezdí řidiči po Pardubicích. Tuhle větu doslova ztvárnili herci Východočeského divadla v Pardubicích. Divadlo totiž natáčí propagační videoklip, který má divákům ukázat cestu na Malou scénu ve dvoře.

Role průvodce a moderátora cesty se ujal herec Jan Musil. A nebyl by to divadelní klip, kdyby se v něm neobjevily populární postavy z divadelních her. V roli velmi rozzlobené cyklistky tak například spatříte Petru Janečkovou, italštinu kvůli jednomu záběru oprašoval Petr Borovec a Milan Němec se cestou kolem lékárny zapomněl v roli doktora Galéna z Bílé nemoci.

Asi největší "hrozbou" však byla Zvířata z pohádky Kráska a Zvíře, která – vypuštěna z divadelního světa – obsadila kabriolet a vyrazila do ulic.