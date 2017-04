Do Londýna se bude z Pardubic létat už od podzimu

Pardubice – Na podzim tohoto roku skutečně začne z Pardubic létat irská letecká společnost Ryanair, jež bude provozovat pravidelnou leteckou linku Pardubice – Londýn. V minulých dnech to schválila valná hromada společnosti East Bohemian Airport, která pardubické letiště provozuje.

Do Londýna se bude z Pardubic létat už od podzimuFoto: DENÍK/Luboš Jeníček

„Příchod Ryanairu na pardubické letiště je významným mezníkem v obchodní strategii společnosti. Po pečlivé úvaze jsme se rozhodli přistoupit na podmínky letecké společnosti. Smlouva s Ryanair bude uzavřena na pět let s tím, že poměr výnosů a nákladů bude podle modelových propočtů pro společnost kladný," řekl náměstek primátora Jan Řehounek, který zastupuje město v představenstvu EBA.

Za to, že se bude létat do Londýna, ale zaplatí právě společnost EBA, která bude muset nové lety dotovat. V praxi nízkonákladových dopravců se nejedná o nic neobvyklého. Tyto aerolinky sice nabízí zákaznicky lákavé ceny, dosahují jich ale s pomocí smluv o dotování provozu. Za linku Ryanairu by měla EBA zaplatit částku 24 milionů korun.

MOŽNÁ UŽ OD ZÁŘÍ

Irský nízkonákladový letecký dopravce plánuje podle původní dohody první let mezi Pardubicemi a Londýnem na konec října, zvažuje však, zda provoz linky nezahájí už v září.

Na svých webových stránkách už teď Ryanair nabízí letenky na tři spoje týdně, které se budou konat pravidelně v úterý, ve čtvrtek a v sobotu. Cena jednosměrné letenky začíná na 679 korunách.

„Jsem velmi ráda, že se nám podařilo do Pardubic přivést jednu z největších dopravních společností a věřím, že k lince do Londýna přibudou další. Londýn je z hlediska leteckého provozu nejvýznamnější destinací, kterou lze využít jako přestupní místo k letům do celého světa," poznamenala ředitelka letiště Hana Šmejkalová.

Ryanair dosud v České republice využívá letiště v Praze, Brně a Ostravě, Pardubice budou čtvrtým. Je druhou leteckou společností v letošním roce, která se rozhodla pro své lety využívat pardubické letiště. Od března totiž létá z Petrohradu do Pardubic Rossiya Airlines, dceřiná společnost ruského Aeroflotu.