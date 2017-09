Do nového školního roku vběhli. Pokřtili atletický ovál.

EXKLUZIVNĚ 5

Kluž /Z DĚJIŠTĚ BASKETBALOVÉHO ME/ – Čeští basketbalisté si museli před čtvrtým utkáním ve skupině C připadat jako horolezci. Aby otevřeli osmifinálové brány, museli zdolat Černou Horu. To však zůstalo jen zbožným přáním. Lvi se nedostali ani do prvního základního tábora… Už na úpatí totiž na ně čekali ostřelovači, kteří je rozprášili dálkovými projektily.