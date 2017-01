Dopravní podnik chystá stavbu dvou trolejových tratí

Pardubice - Vozový park chce městská společnost omladit o 20 nových trolejbusů. Budou mít celovozovou klimatizaci a část jich má být vybavena dokonce trakční baterií.

Ilustrační fotoFoto: DENÍK/Jiří Sejkora

Dopravní podnik v Pardubicích v příštích dvou letech plánuje investice za 350 milionů korun. Připravuje výstavbu dvou nových trolejových tratí, modernizaci odbavovacího systému a nákup dvacítky trolejbusů. „Napneme všechny síly, abychom to zvládli. Z evropských dotací můžeme získat 85 procent," prohlásil ředitel podniku Tomáš Pelikán.

OD ZÁCHRANKY K ZÁMEČKU

Nové trolejové vedení bude podnik stavět od stanice záchranné služby k Zámečku a od polabinského Kauflandu přes Trnovou do Ohrazenic.



Vozový park chce městská společnost omladit o 20 nových trolejbusů. „Vozy budou mít celovozovou klimatizaci, což se nám v létě velmi osvědčilo. Část vozidel bude mít trakční baterii a bude moc jezdit i na linkách, kde nejsou zavedené troleje," řekl Pelikán.



Před deseti lety pořizoval dopravní podnik do vozů nový odbavovací systém. Vybavení již zastarává, i proto připravuje jeho modernizaci, a to s několika novinkami. Lidé budou moci při placení jízdného využívat platební karty a mobilní telefony. Systém by si měl rozumět i například s kartou Českých drah.



Příští rok společnosti vypíše tendr na dodavatele, do roku 2018 by měl být nový systém dokončený. Podle Pelikána jde o velmi sofistikované a technicky složité řešení, o něž bude usilovat víc dopravních podniků v zemi.

„To, co chce mít Praha, Brno, Ostrava a Hradec, Ústí nad Labem a České Budějovice, chceme mít také. Právě díky tomu, že se na to otevře dotační titul," dodal Pelikán.