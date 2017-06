Dostaňte se na letiště včas. Vlakem, autem i na kole

Pardubice - Až třicet tisíc lidí by se podle odhadů mohlo zúčastnit víkendové Aviatické pouti. Po oba dny bude letiště pro veřejnost otevřené od 8 do 20 hodin, program začíná vždy v 11 hodin. Kudy a jak se co nejlépe dostat do areálu? Přinášíme Dopravní rozcestník k Aviatické pouti.

Město Pardubice je důležitou křižovatkou vlakové dopravy. Vlaky Českých drah se dostanete do Pardubic prakticky ze všech koutů České republiky.



Stejně jako v minulých letech, i letos nabízejí České dráhy všem návštěvníkům možnost využít slevu VLAK +. Při nákupu zpáteční jízdenky požádejte o slevu VLAK+ na Aviatickou pouť v Pardubicích. Bude Vám poskytnuta sleva ve výši 25 % z ceny zpáteční jízdenky do 2. vozové třídy dle ceníku 2D tarifu TR10.



Jízdenky s touto slevou mohou být vystaveny do stanice Pardubice hlavní nádraží nebo Pardubice závodiště. Z této stanice můžete pokračovat s platnou vstupenkou letištním Expresem. ČTĚTE TAKÉ: Aviatická pouť slibuje akrobacii i velké pozemní a vzdušné bitvy Při návštěvě Aviatické pouti pak rozhodně nezapomeňte navštívit stánek Českých drah, kde vám bude vaše zpáteční jízdenka označena razítkem VLAK+, bez něhož nebude jízdenka při zpáteční cestě uznána. Tento stánek se bude nacházet před prostorem VIP stanů a bude vyznačený na informačních tabulích.



Prodej jízdenek se slevou VLAK+ na Aviatickou pouť v Pardubicích je již zahájen. O podrobnějších podmínkách použití slevy se informujte u osobních pokladen železničních stanic. Ideálním a oblíbeným dopravním prostředkem na letiště, nejen pro návštěvníky přijíždějící do Pardubic vlakem, je přeprava letištním Expresem. S platnou vstupenkou (můžete si ji koupit také u našich prodejců) se pak už ZDARMA dostanete do samotného centra letiště.

Pardubice jsou dobře dostupné i autobusem. Prochází jimi několik dálkových linek a především zde končí řada příměstských linek z blízkého okolí. I o víkendu se tak lze do i z Pardubic dostat řadou spojů. ČTĚTE TAKÉ: Spitfire v nových barvách Po příjezdu na autobusové nádraží můžete dále využít posilové spoje Dopravního podniku Pardubice, které vás zdarma přepraví ze zastávky od hlavního nádraží v intervalu kolem 20 minut na letiště.



Jízdní řád posilových spojů bude zveřejněn na webových stránkách aviatické pouti: www.aviatickapout.cz.



Pěší přesun z hlavního nádraží je možný od prodejny Lidl k zastávce závodiště. Od 2. června bude totiž zpřístupněna nově budovaná cyklostezka pro chodce.



Pro cestu vlastním automobilem doporučujeme, abyste si vytvořili dostatečnou časovou rezervu a mohli včas zaparkovat. Policie České republiky, Městská policie Pardubice, organizátoři a dopravní značení budou zajišťovat navádění aut k vyhrazeným parkovacím prostorům.



Odtud je to na letiště přibližně 10 až 15 minut normální chůzí. Pokud se vám podaří zaparkovat na silnici I/37 podél závodiště, můžete si přímo zde od našich prodejců zakoupit vstupenku. Ta vás opravňuje využít dopravu letištním Expresem z vlakové stanice Pardubice závodiště až do centra letiště zdarma. ČTĚTE TAKÉ: Francouzští akrobaté na českých křídlech. Nebe rozhýbe Breitling team Město Pardubice je protkáno sítí cyklistických stezek, většinou souběžných se silniční komunikací. Tato a všechny ostatní trasy jsou vyznačeny na mapě města a také v turistických mapách Pardubického kraje.



Návštěvníci s kartou ZTP či ZTPP mají každoročně vstup na Aviatickou pouť zdarma po předchozí registraci u hlavní vojenské brány (Pražská ulice). Do areálu letiště pak mohou vjet vlastním vozidlem na základě zvláštního povolení.

