Dostihový svátek: Začíná 127. Velká pardubická

Pardubice - Slavnostní zahájení v 11 hodin odstartovalo nejsledovanější tuzemský dostih, 127. Velkou pardubickou s Českou pojišťovnou.

Startovní listina byla uzavřena již v pátek 29. září, kdy koním a jezdcům jejich startovní čísla vylosoval čtyřnásobný vítěz Velké pardubické Václav Chaloupka. Na start se tak postaví 20 koní, z toho třináct polokrevníků. Pětinu startovního pole tvoří svěřenci legendy dostihového světa Josefa Váni, trojice koní na dostihy přijela až z Francie.

Na startu jsou i koně z Francie

Stejně jako v předchozích letech i letos je celková dotace Velké pardubické 5 milionů korun, což činí tento dostih výjimečný. Na koho se mohou návštěvníci těšit? Vítězství obhajuje desetiletý Charme Look, který vloni vyhrál o deset délek. Letos ale změnil jezdce, Jana Faltejska střídá Marek Stromský. Jeho trenérka Martina Růžičková věří, že toto spojení bude fungovat. „Charme Look loni vyhrál Velkou, letos zvládl vítězně kvalifikaci, to z něj, potažmo ze mě dělá favorita dělá,“ okomentoval Stromský.

Vítězové dalších dnešních dostihů*Cena Pivovarů Staropramen Cena Laty Brandisové

Izynka, žokej Lukáš Matuský



*Cena portálu Česko země příběhů a Cena ČASCH

Medic, žokej Martin Liška

Čtyři koně posílá do dostihu legenda Velké pardubické Josef Váňa. Loni doběhl Ange Guardian na druhém místě a No Time To Lose vyhrál Cenu Vltavy. „Nejvíc se mi líbí No Time To Lose s žokejem Janem Kratochvílem. Velkou sice ještě nikdy nešel a v pardubických kvalifikacích ani jednou nevyhrál, ale byl dvakrát druhý a mně se zdá nejlepší. Kdysi jsem ho v Anglii kupoval, aby vyhrál Velkou pardubickou,“ řekl Váňa. Ani zbylá dvě jména by neměla být v dostihu pouze do počtu. Zarif se postaví na start Velké pardubické počtvrté a Power Zar vyhrál závěrečnou kvalifikaci. Bohaté zkušenosti s Velkou má také trojice nejstarších dvanáctiletých účastníků, Kasim, Nikas a Universe of Gracie.

Na start se letos postaví i tři koně z Francie. „Dostih bude přenášen i do Francie díky spolupráci s francouzskou sázkovou kanceláří PMU, která má čtyřiadvacet poboček na celém světě. I díky tomu se nám podařilo ve francouzských stájích znovu probudit zájem o start v našem legendárním dostihu,“ přiblížil účast předseda představenstva Dostihového spolku a.s. Richard Benýšek. Sázkové kanceláře vidí jako druhého největšího favorita dostihu osmiletého polokrevníka Virtus d’Estruval, kterého připravuje Guillaume Macaire. V jeho sedle bude čtyřnásobný vítěz Velké Pardubické Jan Faltejsek.

Loni bylo na startu patnáct koní a osm z nich si letos Velkou pardubickou zopakuje. Osm koní se narodilo v České republice, šest ve Francii, čtyři v Německu a po jedno v Anglii a Irsku.

Celkem se dnes můžete těšit na 82 koní, kteří se při slavnostním dni představí v osmi dostizích. Kromě Velké pardubické bude zahraniční konkurence i v druhém nejprestižnějším klání, Ceně Labe na 5200 metrů, kde se představí Art and Co s Felixem de Giles.

Bohatý doprovodný program

Pro návštěvníky jsou připraveny i nové parkovací plochy na stadionu plochodrážní Zlaté přilby a přilehlém fotbalovém stadionu. Návštěvníci pardubického závodiště zhlédnou dostih minikoní - Malá Velká pardubická minikoní. Mezi druhým a třetím dostihem se uskuteční rozběhy a finále je pak připraveno na přestávku mezi pátým a šestým dostihem dne. Dámy dnes mohou soutěžit o nejkrásnější a nejoriginálnější klobouk. Všichni přítomní si mohou v jednom z mnoha stánků zakoupit občerstvení, klobouk či suvenýr z dostihového dne.

Program na dostihovém závodišti

11:00 Slavnostní zahájení

11:30 Cena firmy Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. Cena Jana Kašpara

12:10 Cena Pivovarů Staropramen Cena Laty Brandisové

12:50 Cena portálu Česko země příběhů a Cena ČASCH

13:30 Cena za podpory společnosti Paragan, s.r.o.

14:10 Cena hejtmana Pardubického kraje Cena Vltavy

14:55 Cena společnosti VCES a.s. Cena Labe

15:40 Poplerův memoriál skupiny Profireal Group

16:40 127. Velká pardubická s Českou pojišťovnou

17:00 Slavnostní dekorování