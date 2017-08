Dotace na bazén je znovu ve hře

Pardubice – Novou naději na dotaci na stavbu pětadvacetimetrového krytého bazénu má pardubická radnice. O tu předchozí město přišlo kvůli kauze pochybného přerozdělování dotací na ministerstvu školství. Nyní ale ministerstvo vyhlásilo další dotační titul.

Takto by měl nový pětadvacetimetrový bazén v Pardubicích vypadat. Foto: Město Pardubice

„V současné době magistrát zpracovává žádost o dotaci z nově vyhlašovaného dotačního titulu. Žádost je třeba podat do 15. srpna,“ uvedla mluvčí radnice Nataša Hradní.



Aby se Pardubice mohly o dotaci přihlásit, je nezbytný souhlas zastupitelstva. To se proto mimořádně sejde ve čtvrtek 10. srpna. Dá se ale očekávat, že pokud zastupitelé dorazí v dostatečném počtu, tento jediný bod projde bez problémů. Výstavbu bazénu totiž podporuje jak koalice, tak opozice – a to i v případě, že by ji město muselo celou hradit ze svého rozpočtu. „Jsem rozhodně pro. Druhý bazén je potřeba – už kvůli plánované povinné výuce plavání na základních školách,“ řekl opoziční zastupitel Jan Linhart (Patrioti Pardubic).



Radnice zároveň stále hledá firmu, která by stavbu za 50 milionů korun provedla. Společnost, jež vyhrála původní výběrové řízení, totiž odstoupila, údajně z technických důvodů. „Lhůta pro podání nabídek končí ve středu 9. sprna ve 13 hodin,“ poznamenala Hradní.