Druhá vlna EET se valí regionem

Pardubický kraj - Co chybí podnikatelům? Hlavně jasné informace.

Ilustrační foto.Foto: ČTK

Pardubický kraj – Dnes bude spuštěna druhá vlna elektronické evidence tržeb (EET). Dotkne se přes dvou set tisíc podnikatelů. Elektronické pokladny už potkáte i v pekárnách, knihkupectvích, obchodech s textilem a dalších krámcích.



Na některé podnikatele čekala řada technických problémů. „S EET principiálně problém nemám, ale musela jsem vyřešit připojení k internetu, které zde v prodejně nebylo," řekla Deníku provozovatelka jednoho obchodu s potravinami z pardubického sídliště Dubina. Elektronická evidence tržeb nevadí ani Richardu Horákovi, jenž provozuje malé knihkupectví v pardubické čtvrti Skřivánek. „Na internetu jsem zjistil, že existují bezplatné aplikace jak do počítače, tak do telefonu či tabletu. Ve svém malém obchůdku se vejdu většinou do 20 účtenek za den, k čemuž mi taková bezplatná aplikace plně dostačuje. Nakonec jsem si vybral aplikaci za 59 korun měsíčně, která pracuje v prohlížeči v mém počítači i mobilu. Díky tomu je má pokladna zcela mobilní, což ocením při stánkovém prodeji, který také provozuji," uvedl knihkupec. Zakoupil také tiskárnu účtenek za 1300 korun. „Náklady jsem neměl vysoké. Při zařizování EET mě ovšem zklamalo, že jsem nenašel žádný web, kde by bylo všechno jasně a polopaticky vysvětleno," dodal Richard Horák.

Druhá vlna EET se týká i nespočtu vietnamských podnikatelů, kteří provozují zejména večerky či obchody s oblečením. Někteří lidé očekávají, že právě mezi nimi bude mít EET hodně obětí.



Předseda Česko-vietnamské společnosti Marcel Winter je přesvědčen, že podnikající Vietnamci i Češi vietnamského původu jsou na změnu dobře připraveni.



„Vietnamci provozující pohostinská zařízení již dokázali, že EET umí zvládnout. Myslím, že to zvládnou i ti ostatní," řekl Marcel Winter. „Svaz vietnamské mládeže a studentů ve spolupráci s ministerstvem financí připravil praktický manuál ve vietnamštině i nabídky na zavedení EET," informoval Marcel Winter. Názory na EET a problémy s ním mají podle něj Vietnamci v ČR stejné jako ostatní podnikatelé.

ZŘÍCENINA JE VYŇATA

Pomyslný kámen ze srdce spadl kastelánce zříceniny hradu Lichnice. Jak potvrdil starosta Třemošnice Miroslav Bubeník, hrad patří obci a ty jsou z povinnosti hlásit elektronicky tržby vyňaty. „Nemáme to jako samostatnou výdělečnou činnost, tak zatím jsme od povinnosti zavést EET osvobozeni," poznamenal starosta. „Nevím, jak bych návštěvníky naháněla s nějakou přenosnou kasou," doplnila lichnická kastelánka Ivana Matyková.



Minimálně měsíc se elektronická pokladna neobjeví ani v kase na hradě Košumberk kousíček u Luže, a to prostě proto, že hrad má zatím zavřeno. „Otevíráme prvního dubna, do té doby vyřešíme, zda se nás EET týká a buď novou kasu zavedeme, nebo nikoliv," dodal jednatel Městských lesů Luže Jan Soukup, jehož společnost má hrad v pronájmu od města.

PRODEJ SKONČIL

Zaměstnanci Turistického informačního centra (TIC) v Hlinsku na Betlémě včera vyndali zbytek regionálních výrobků z vitrín a stojanů. Protože tato městská organizace nepřešla na EET, nesmí přijímat žádné věci do komisního prodeje. „Už to není možné, a tak neprodané věci vrátíme," uvedl vedoucí TIC Hlinsko Leoš Remeš. Dřevěné, látkové a jiné předměty propagující Hlinecko by bylo podle zákona možné od výrobce koupit a poté je prodávat s marží. Avšak na to nemá TIC v letošním roce patřičnou kolonku v rozpočtu. Protože se komisní prodej týkal i pohlednic města a okolí, je pravděpodobné, že se nabídka suvenýrů pro turisty pořádně ztenčí.