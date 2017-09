Držitelé Zlatého kříže darovali krev už sto dvacet krát

Pardubice - Zlaté kříže II. stupně si v Pardubicích osobně vyzvedlo 37 dobrovolných dárců krve z celého kraje, kteří nejcennější tekutinu darovali již 120 krát.

Červená vonná svíčka ve tvaru srdce se stala symbolem letošního oceňování dobrovolných dárců krve žijících v Pardubickém kraji, kteří darovali nejcennější tekutinu již 120 krát. V Pardubicích si převzali Zlaté kříže II. stupně.Foto: Archiv

„Velmi si vážím těch, kteří si i v dnešní uspěchané době najdou chvíli a jsou ochotní pomoci druhým, navíc bez nároku na odměnu,“ řekl krajský radní Ladislav Valtr.

Darovat krev může každý zdravý člověk ve věku od 18 do 65 let, pro první odběr se doporučuje věk do 60 let, potřebná je tělesná hmotnost nad 50 kilogramů. Dobrovolní dárci krve jsou v České republice oceňováni od roku 1964. Nejprve se udělovaly Zlaté plakety dr. Jana Janského (do 40 odběrů), od roku 1993 dárci dostávají Zlaté kříže. Za 80 odběrů to je Zlatý kříž III. třídy, za 120 odběrů Zlatý kříž II. třídy a za 160 odběrů Zlatý kříž I. třídy.