Duklu s přednádražím spojí lávka. Opozici navzdory

Pardubice – Dvouhodinová debata předcházela rozhodnutí pardubického zastupitelstva, zda přednádraží se sídlištěm Dukla propojí lávka, nebo podchod. Nakonec podle očekávání zvítězila první varianta, vedení radnice ostatně lávku prosazuje už delší dobu.

Nádraží k lávce.Foto: DENÍK/Luboš Jeníček

Lávka se má stát součástí projektu Správy železniční dopravní cesty (SŽDC) na modernizaci železničního uzlu Pardubice. Koalice argumentovala především nižší cenou této varianty.

„Zatímco výstavba lávky přijde zhruba na sedm milionů korun, náklady na prodloužení podchodu odhaduje SŽDC zhruba na 60 milionů korun. To je ale cena výstavby podchodu pouze za poslední kolej, musel by pokračovat dál. Máme odhad ceny pro tři varianty, kdy by podchod ústil do ulice Milheimovy, nebo K Vápence, pohybuje se od 108 do 144 milionů korun. Navíc by musel vést pod pozemky, které nejsou města," uvedla náměstkyně primátora Helena Dvořáčková (ANO).

NESPLNĚNÝ ÚKOL

Zastupitelé kritizovali to, že v podkladech, které obdrželi, dostala výrazně větší prostor lávka, a to i přesto, že už na minulém zasedání si vyžádali rozpracování důvodové zprávy.

„Očekávali jsme, že dostaneme materiál, kde budou podrobnější informace. Tento úkol pana primátora nebyl splněn. Jedná se o nevyvážený materiál ve prospěch lávky. Jsme stavěni do pozice, že koalice nám dá něco k rozhodnutí, ale je dávno rozhodnuto. Vidíme tady fauly, lži a podvody. Schválili jsme 1,4 milionu korun pro firmu Prodin na projektování lávky, i když ještě žádná lávka schválena nebyla," řekl Jan Linhart (Patrioti Pardubic).

Karlu Haasovi (ODS) se nelíbilo, že nebyly rozpracovány další možnosti propojení kromě lávky a podchodu. „Probrali jsme tady všechny možné varianty propojení. Už jsme se nebavili jen o teleportaci," opáčila Dvořáčková.

Kritika se snesla i na architektonický návrh lávky. „Tímto návrhem se vracíme o několik desítek let zpátky. Je to ostuda," prohlásil Milan Košař (Pardubáci).