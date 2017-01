Dva měsíce čekání na elektroměr a zkažené svátky. ČEZu „vybouchla“ distribuce

Přelouč – Na sídlišti Hodinářka v Přelouči vyrostly čtyři nové bytové domy. Tři z nich svítí, čtvrtý ale do včerejška ne.

Doplatil totiž na změny ve společnosti ČEZ. Ta rozděluje prodejní a distribuční části na samostatné dceřiné firmy. Výsledkem jsou prý dlouhé čekací doby, údajně nejhorší dopad byl právě na nová zapojení domácností. Rodiny, které doufaly, že na svátky budou bydlet v novém, musely hledat náhradní řešení.



První známka problému se objevila 16. listopadu. To byl termín, kdy se chtěli stěhovat první nájemníci. Někteří z nich doteď ale musí bydlet u známých či příbuzných. „K jednotlivým bytům chyběly elektroměry. Namontovány byly až teď, 4. ledna. Do té doby to bylo 6 až 7 kusů," popisuje anabázi Pavel Melichar, prokurista společnosti K2 invest, která stavbu domu zajišťovala.

NEPOMOHLO NIC

Zkoušeli to na vlastní pěst i sami nájemníci. „Na ČEZu jsem byl i osobně, snažil jsem se to urgovat, ale všude si nás přehazovali. Ve finále jsme se takto nikam nedostali, nakonec se připojení řešilo provizorně," uvedl jeden z nájemníků.



„Od poloviny listopadu to řešíme s ČEZem. To kolečko bylo pořád stejné. Kontaktovali jsme ČEZ prodej, tam řekli, že to není jejich problém, ať voláme distribuci a pořád dokola. Dovolat se bylo na tři čtvrtě hodiny a stejný problém měla celá republika. Klienti nám volali den co den, bylo to těžké vysvětlování," dodává Pavel Melichar.

SELHALO PRÝ VŠE

„ČEZ to prostě nezvládl. Nezvládli rozdělení, implementaci nového systému, selhal i lidský faktor. Doteď nevím o tom, že by aspoň poslali kompenzaci nám, lidem, aspoň omluvný dopis. My jsme teď uspěli, ale ten problém před sebou ČEZ bude asi valit dál," dodává Pavel Melichar.



ČEZ možný problém opatrně připouští. „Od 16. listopadu tu leží žádost o připojení elektroměrů, k čemuž včera došlo. Měsíčně jich osazujeme i 30 000. Pokud k pochybení došlo, budeme to samozřejmě prověřovat a případně také řešit se zákazníkem individuálně," říká mluvčí ČEZu Šárka Beránková.