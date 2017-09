Dva pardubické výjezdy: Zlepší se produktivita?

Pardubice – Víkend na cestách. Nejen dnešní utkání, ale i to nedělní odehrají pardubičtí hokejisté na ledě soupeře. První výjezd v této sezoně dopadl pro Dynamo vítězně, když vyhrálo ve Zlíně. Nyní jsou před Pardubicemi další pokusy. První protivník? Tím je Mladá Boleslav (17.30).

Ilustrační fotoFoto: DENÍK/Luboš Jeníček

„V úterý vyhráli v Brně, kde získali možná překvapivé body, ale oni mají hráče, kteří jsou schopni rozhodnout celý zápas. Musíme si na ně dát pozor,“ říká hlavní trenér Miloš Holaň.



V brance Středočechů nechyběl v úvodu sezony Brandon Maxwell. Tedy Američan, jenž do Boleslavi zamířil po ukončení angažmá v Pardubicích. „Podává kvalitní výkony, ale známe ho a víme, kde má slabší místa,“ doplnil Holaň.



Koncovka a přesilovky. To jsou hlavní témata pozápasových analýz Dynama. Cíl do dalších zápasů je jasný – zlepšit produktivitu.

„Naše hra se oproti loňskému půlroku změnila, přenesli jsme rychlost a nasazení z tréninků, hrajeme svižněji. To tam vidíme, ale zatím to nedokážeme prodat gólově a tedy i bodově,“ trápí pardubického kouče.



Po prvním duelu ze sestavy vypadl zraněný Sacha Treille, další problémy se na tým valí i v tomto týdnu. „Někteří hráči mají zranění takového rázu, že jim možná neumožní nastoupit v Mladé Boleslavi. Mám v hlavě dvě tři varianty, to mě moc netěší, ale taková je realita,“ dodal Holaň.



Další varianty bude kouč zvažovat v neděli, kdy hraje Dynamo ve Vítkovicích (16.00).