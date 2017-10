Dvakrát museli záchranáři o víkendu do vody

Pardubice – Dvě záchranné akce na březích Labe mají za sebou hasiči a policisté.

Ilustrační fotoFoto: DENÍK/Jiří Sejkora

Sobotní večerní ohňostroj zřejmě jednoho z diváků rozpálil natolik, že se rozhodl schladit v řece. A vzápětí tak učinil. "Podle našich informací měl při závěru ohňostroje jeden z mužů skočit z mostu Pavla Wonky do Labe. Sám však vyplaval na břeh a odešel. Policisté a záchranáři ale po něm pochopitelně pátrali. Policistům se nakonec podařilo zjistit mužovu totožnost, dohledat jej. Muž nakonec strávil noc na neděli na záchytné stanici," uvedla mluvčí pardubické policie Markéta Janovská.



K dalšímu případu vyjížděli profesionální hasiči a záchranná služba v deset hodin dopoledne v neděli. "V tomto případě šlo o ženu, která údajně při krmení vodních ptáků uklouzla a spadla do vody. Z vody ji vytáhla hlídka městské policie. Žena byla v pořádku, záchranná služba ji ale promočenou převezla do nemocnice kvůli riziku podchlazení," dodala Janovská.