Dynamo Pardubice: Rohlíka vystřídá Salfický, trénovat bude Holaň

Pardubice – Velké zemětřesení. V hokejových Pardubicích nezůstal kámen na kameni. Hlavní kurz je nyní záchrana extraligy.

Tisková konference města Pardubice k převzetí hokejového klubu HC Dynamo Pardubice.Foto: DENÍK/Luboš Jeníček

Generální manažer a hlavní trenér Pavel Rohlík v týmu HC Dynamo Pardubice končí. Rozhodla tak dnešní valná hromada akcionářů a dozorčí rady představenstva Dynama. Tam nyní většinový podíl drží město Pardubice, které vykoupilo nyní již bývalého majitele Romana Šmidberského.



Pavla Rohlíka vystřídají dva muži. Dušan Salfický, někdejší golman, poté sportovní manažer klubu a současný zastupitel Pardubic za ANO. Salfický zároveň v klubu je i jedním z akcionářů klubu. Od Romana Šmidberského koupil 6,5% akcií.

Dušan Salfický potvrdil, odvolání Pavla Rohlíka a příchod nové trenérské trojice.



"Nezbývá příliš času na přestupy. Nové vedení se musí s týmem seznámit, tým je třeba doplnit a jsme, i když je málo času, připraveni provést změny," uvedl Salfický. Tým by měl doplnit jeden obránce i útočník.



Pavla Rohlíka na pozici hlavního trenéra A týmu vystřídá bývalý reprezentační obránce a nyní trenér slovenského Trenčína 45letý Miloš Holaň k ruce mu bude další z legend pardubického hokeje, Otakar Janecký.



Pozici sportovního manažera a pomocného trenéra klubu pak bude zastávat Pavel Marek.

"Věříme fanouškům. Věříme že Dynamo rozjedeme a že nás fanoušci podpoří. Čeká nás těžký boj," uvedl primátor Pardubic Martin Charvát. "Nyní tu s námi sedí tři sportovci, kteří tomu dění rozumí a věřím, že najdeme řešení," dodal Charvát.

Primátor poděkoval také Romanu Šmidberskému za celý průběh koupě klubu a jeho roli v klubu. "Vyzdvihl bych dva tituly a bronzovou medaili," řekl.

"Věřím hráčům, věřím týmu, věřím, že Dynamo, dále zůstane v extralize," dodal Charvát.

Salfický: Je třeba zachránit hokej



"Věřím v nového nezatíženého trenéra, který přinese svěží vítr. Na to spoléhám a to je má vize. Nechci říci, že jde o špatný výběr hráčů, ale potřebují nový vítr do plachet. Pokud se nedokáží vzpamatovat, přijdou jiní. Budeme se teď bavit o konsolidaci týmu v horizontu tří let. Narovinu říkám, že potřebujeme zachránit A tým. Musíme se za každou cenu teď zaměřit na hokej a jakoukoliv cestou tomu pomoci," sdělil Dušan Salfický.

O baráži a sestupu nechce hovořit ani primátor, ani Dušan Salfický. "Nebalíme, nepřipravujeme se na baráž," nechal se slyšet Salfický.