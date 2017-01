EET: Mor nebo jen malá změna?

Pardubice - Účtenky si bere málokdo, většina lidí je nechává ležet.

Účtenka. Ilustrační foto. Foto: ČTK/David Taneček

Hospodští mají za sebou první měsíc s elektronickou evidencí tržeb (EET). Hodnotí ho různě. Jedni říkají, že se zase tak moc nezměnilo, druzí tvrdí, že bojují o přežití.



„Zavedení EET mě stálo více, než bylo avizováno. Je to boj o přežití. Kdyžtak se nechám zaměstnat při kosení dotované řepky olejky," svěřil se Lumír Sokol, provozovatel hudebního klubu v Pardubicích. „Kasy mají při větším frmolu delší dobu odezvy, kolem tří až pěti sekund, což je na baru dost znatelné. Účtenku si vezme jen pár lidí, bigbíťák řekne ‚strč si tu babišovku někam'," dodal Lumír Sokol.



To David Homolka, který provozuje bar na pardubické Karlovině větší problémy s provozem EET nezaznamenal: „Zákazníci jsou sice nespokojení, že jsme trochu zdražili, ale to je všechno. V našem podniku jsme vydávali účtenky už před EET, takže se nic nezměnilo. Účtenky si stále bere stejně malé procento lidí."

Provozovatel Perníkové chaloupky Luděk Šorm se s EET nehodlá smířit. „Celý zákon je principiálně špatně. My jsme se rozhodli proti němu bojovat desetikorunovým poplatkem za účtenku. Naším cílem je zrušení zákona, který dělá z živnostníků nevolníky. Naši zákazníci většinou reagují na speciální poplatek pozitivně. Jsou rádi, že jsme nezdražili nápoje ani jídlo. Vidí, že platí navíc za něco jiného, za to, co nám ukládá nesmyslný zákon," řekl Luděk Šorm.



Další nespokojený provozovatel pohostinských zařízení, který má k EET velké výhrady, si naopak nepřeje, aby jeho jméno bylo uvedeno v novinách, ale redakce jeho totožnost zná. „Největší problém při provozu EET vidím v tom, že enormně zdržuje obsluhu a potažmo i hosta. Lidé jsou pak nespokojení, že je proces placení delší. Musejí čekat na účtenku, kterou v drtivé většině případů nechtějí. Odnáší si ji odhadem tak každý padesátý. Také si myslím, že je provoz systému EET neekologický – za měsíc spotřebuji ve svém podniku obrovské množství papíru na účtenky. Výpadků bylo pár, ty ale dle mého soudu zavinil spíše poskytovatel služby než samotný systém elektronické evidence," sdělil Pardubickému deníku pod podmínkou zachování anonymity.



Zdržení obsluhy zaznamenali i jiní, ale prý bylo zatím spíše ojedinělé. „Přes Vánoce jsem několikrát zaznamenal výpadky, při nichž jsem čekal na vyjetí účtenky i více než minutu, ale to byla nejspíše chyba poskytovatele," usoudil choltický hostinský Josef Raba. „Někteří zákazníci nechávají principiálně účtenky ležet na stole a vyjadřují tak svůj nesouhlas s nastavením systému EET, zatímco někteří se na účtenku očividně těší a vypadají, že si v duchu říkají – ‚a máš to, živnostníku'," dodal.