Elektrárna má za sebou investici za 2,7 miliardy korun

Pardubice - Kiss me, Kate anebo odlehčeněji Kačenko, pusu. Východočeské divadlo Pardubice chystá nový muzikál plný swingu. Inscenace Kiss me, Kate je divadlem na divadle. Do hlavních rolí obsadila režisérka Kateřina Dušková Petru Janečkovou a Milana Němce.